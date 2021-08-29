Лига 1. Лилль – Монпелье 2:1. Чемпион наконец победил

Лига 1, 4-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Монпелье" 2:1

Голы: Языджи (45+1), Дэвид (56) – Лаборд (45+4)

"Лилль": Грбич – Рейнилду, Ботман, Фонте, Джало – Гомес (Брадарич, 78), Шека, Андре, Языджи (Онана, 83) – Йылмаз (Челик, 90+3), Дэвид (Иконе, 82)

"Монпелье": Берто – Козза (Суке, 79), Сако (Эстев, 83), Тулер, Самбия – Шотар (Ристич, 79), Ферри – Молле (Ваи, 83), Саванье, Лаборд – Мавидиди

Предупреждения: Фонте (25), Андре (33), Шека (43) – Самбия (24), Ферри (25), Лаборд (34), Саванье (56), Шотар (59), Молле (70)

Удаление: Самбия (73, вторая жёлтая)

“Лилль” добыл долгожданную победу в нынешнем розыгрыше Лиги 1, обыграв “Монпелье” в родных стенах. Для первого триумфа в новой кампании Жослену Гурвеннеку пришлось подождать аж до четвертого тура. Теперь чемпион наконец покинул зоны вылета, поднявшись на десятую строчку.

“Лилль” напомнил себя образца былого сезона – компактность и надёжность сзади, убийственная реализация впереди и качественные стандарты , словно дух Кристоф Галтье сегодня посетил “Пьер Моруа”. Но если экс-тренеров “догов” как и повлиял на игру, так это на “Монпелье” – Анди Делор перебрался к тренеру-чемпиону в “Ниццу”, разбив их великий дуэт с Гаэтаном Лабордом.

Защита “Монпелье” сегодня плохо справлялась с быстрыми манёврами “Лилля” в атаке, не стесняясь фолить и делать это грубо. Как итог – 19 фолов, 6 жёлтых и удаление Самбия под конец встречи. И “доги” очень классно наказали соперника за такую манеру обороны двумя голами со стандартов.

Под конец первого тайма Шека запустил свечу со штрафного, Фонте скинул на Языджи, и турок отплатил новому тренеру за доверие голом. Но на перерыв команды ушли при равном счёте – Лаборд наказал голкипера Грбича за плохой выход из ворот ударом с пары метров.

На старте второй половины “Лилль” вновь повёл. Шека снова быстро и остроумно разыграл штрафной, запустив диагональ на Дэвида через всё поле. Канадец классно открылся, поборолся за мяч и пробил Берто с близкого расстояния. После гола “доги” не дали гостям вернуться в игру, полностью контролировали игру и даже могли удвоить, а то и утроить преимущество, реализуй Йылмаз и Онана свои моменты.