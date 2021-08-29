Месси - в запасе ПСЖ на матч с Реймсом

Новичок "ПСЖ" Лионель Месси остался в запасе парижан на матч Лиги 1 с ФК "Реймс". Стоит отметить, что с первых минут выйдут на поле Хакими и Вейналдум.

ПСЖ: Навас, Диалло, Керер, Гуйе, Маркиньос, Хакими, Вератти, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Запас: Данило, Дина, Доннарумма, Дракслер, Калимуэндо, Кимпембе, Месси, Паредес, Эррера.

Матч начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.