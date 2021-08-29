Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси - в запасе ПСЖ на матч с Реймсом
Игрок может сегодня дебютировать за парижский клуб
Фото: bein sports USA / Автор: неизвестен
Новичок "ПСЖ" Лионель Месси остался в запасе парижан на матч Лиги 1 с ФК "Реймс". Стоит отметить, что с первых минут выйдут на поле Хакими и Вейналдум.
ПСЖ: Навас, Диалло, Керер, Гуйе, Маркиньос, Хакими, Вератти, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
Запас: Данило, Дина, Доннарумма, Дракслер, Калимуэндо, Кимпембе, Месси, Паредес, Эррера.
Матч начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Видео, как Монзуль удалила Марлона на 15-й минуте матча с Минаем
- Петраков: Сколько наших погибло... Сейчас ни футболистов из России, ни примирения быть не может
- Чужак в чужом клубе. Жорже Мендеш переиграл всех, но Криштиану Роналду проиграл Ювентусу
- Реал сделал финальное предложение по Мбаппе
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
29.08.2021 в 21:35
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 20:58
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...