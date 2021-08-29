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Месси - в запасе ПСЖ на матч с Реймсом

Франция
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(1 голосов)

Игрок может сегодня дебютировать за парижский клуб

Месси - в запасе ПСЖ на матч с Реймсом

Фото: bein sports USA / Автор: неизвестен

Новина українською

Новичок "ПСЖ" Лионель Месси остался в запасе парижан на матч Лиги 1 с ФК "Реймс". Стоит отметить, что с первых минут выйдут на поле Хакими и Вейналдум.

ПСЖ: Навас, Диалло, Керер, Гуйе, Маркиньос, Хакими, Вератти, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Ди Мария.

Запас: Данило, Дина, Доннарумма, Дракслер, Калимуэндо, Кимпембе, Месси, Паредес, Эррера.

Матч начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Лионель Месси Реймс (Франция) ПСЖ
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
29.08.2021 в 21:35
Ну так... Важко вставити Кулінан навіть у шикарне діамантове кольє То справа для великого ювеліра... А тут Почеттіно поки приміряється... Як заграти Мессі, щоб він підсилив, а не розбалансував КОМАНДНУ гру! Ліонель одразу ж заявив, де я буду грати рішення ТРЕНЕРА! Ваш хід пане Маурісіо!
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Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 20:58
Оленю, не спиш?
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