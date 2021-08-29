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Лига 1. Реймс – ПСЖ 0:2. Франция встречает нового мессию

Франция
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(2 голосов)

Дебют Лео Месси затмил автора победы Килиана Мбаппе

Лига 1. Реймс – ПСЖ 0:2. Франция встречает нового мессию

Фото: Paris Saint-Germain/Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. Четвёртый тур

29 августа. Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Пари Сен-Жермен” 0:2

Голы: Мбаппе (16, 63)

"Реймс": Райкович – Гравийон, Фас, Абдельхамид – Фоке, Мбуку (Бериша, 46), Лопи (Ван Берген, 71), Кассама (Локо, 46), Мунеци – Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитике, 81)

ПСЖ: Навас – Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75) – Вейналдум (Эррера, 66), Гейе, Верратти (Паредес, 75) – Ди Мария (Дракслер, 81), Мбаппе, Неймар (Месси, 66)

Предупреждение: Экитике (84) – Верратти (45), Диалло (55), Паредес (88)

Нога Лионеля Месси наконец коснулась полей Лиги 1. Аргентинец так долго готовился к дебюту за “Пари Сен-Жермен”, что за это время его вечный конкурент Криштиану Роналду успел переехать обратно в МЮ. В АПЛ нам увидеть Месси видимо не суждено, так что приходиться видеть его в футболке ПСЖ. Лео встречали даже фанаты соперников, когда он наконец появился на 66-й минуте вместо Неймара. Ней капризно проигнорировал замену, желая немного покуражиться с Лео, но быстро одумался и ушёл жать руку Почеттино. Посмотрим, не ослушается ли он наставника в следующий раз. От этого многое будет зависеть в сезоне.

Неймар и Месси вскоре будут разрывать соперников по Лиге 1, но пока о их игре говорить особо нечего – им нужно время набрать кондиции. Лео неплохо пасовал и даже разок обокрал защитника соперника. Но пока что в ПСЖ рулит Килиан Мбаппе – игроком “Реала” черепашка ещё не стал, но вот реальным главным героем встречи с “Реймсом” – сполна. Килиан сегодня вышел в центре нападения и показал всю ширину своего таланта. Сначала забил головой в духе старых добрых таргетменов, открывшись под подачу Ди Марии. А потом наказал в контратаке вместе с молниеносным Хакими, показав весь запас своего безумного атлетизма.

Между голами Мбаппе на старте каждого из таймов Париж традиционно бросил играть. Это касалось и недовольного автора дубля, и всей команды. “Реймс” весело и агрессивно атаковал: Кассамо проверил перекладину ворот Наваса, ещё два удара Кейлор опасно отражал прямо перед своими воротами, радуя Доннарумму на лавке, а ещё один в конце концов залетел в ворота. Правда, ПСЖ повезло с офсайдом, и Навас впервые в сезоне ушёл с поля без пропущенных.

Париж одержал будничную 4 победу подряд, и единолично возглавил таблицу Лиги 1. ПСЖ вновь не впечатляет, но и с такой игрой они прекрасно себя чувствуют у себя дома. После международного перерыва все звёздные новички уже будут в строю, и у Парижа будет время немного сыграть перед первой реальной проверкой – матча с “Манчестер Сити” в конце сентября. А пока о "Пари Сен-Жермен" особо нечего.

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В статье: Реймс Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (17)
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Algrab (Костопiль)
30.08.2021 в 00:17
Вангую, що КР вийде в старті за МЮ на Ньюкасл та заб'є, як мінімум, один м'яч...
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Spokoyno (Київ)
29.08.2021 в 23:55
ПСЖ намагається забути минулий сезон та намагається брати своє... Тобто все! І враховуючи, що дехто називає Лігу 1 - лігою фермерів, поки йому це вдається... Той же Мбаппе мабуть "дорожче" Реймса. Чи легше від цього футбольним зіркам? НЕ ДУМАЮ! Тут всіх цих чаклунів м'яча косять, як жито в полі Ну і раді чого більшість зібралась... Мессі не вразив, хоч півгодини встиг отримати не тільки по ногах.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.08.2021 в 00:12
Та він холодний був від того, як жорстко грають в Франції, тому було "не до жиру, бути б живу". Радий що ноги цілі...
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.08.2021 в 23:48
Думаю Мессі не раз протягом гри задав собі питання: "Бл..куди я попав"? Відразу відчув різницю між іспанською і французькою лігами, не солодко буде...
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+2
0
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 23:46
И как хватает у вас терпения смотреть колхозлигу????
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.08.2021 в 23:47
Да чисто ради дебюта Месси и последнего матча Мбаппе за ПСЖ
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+1
-1
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 23:48
Думаешь Мбаппе в последний раз показал деревьям как надо играть?))
+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.08.2021 в 23:50
Як для першого матчу то ніби не погано взаємодіяли на полі. Вперше коли Мессі віддав передачу на Мбаппе, той замість того, щоб загострювати епізод віддавав пас аргентинцю назад...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
29.08.2021 в 23:53
Так Реал дав якраз час ПСЖ до 29.08. на остаточну відповідь по Мбаппе, інакше вийдуть з переговорів. Ще трохи більше години залишилось по європейському часу )))
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hardcorepwnz (Украина)
29.08.2021 в 23:53
Wertu098, ну все идет к этому
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Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 23:53
Когда форточка закрывается?
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hardcorepwnz (Украина)
29.08.2021 в 23:55
Та вот 31-го закрывается
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.08.2021 в 23:45
После выхода на поле Месси ЖКХ перестал играть))). Месси получил пару ударчиков по ногам и наверное уже подумал: нах мне эта была лига фермеров))). В Ла Лиге против него так не играли))).
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
29.08.2021 в 23:46
Та да, сразу же показали, что халявы не будет. От таких ударов по ногам на скамейке запасных заплакал Неймар)) Ну ему хоть праздник, из тени Мбаппе выходит, а в тень Месси может и не придется нырять
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-2
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hardcorepwnz (Украина)
29.08.2021 в 23:43
Златан дебютировал за ПСЖ, забив 2 гола. Неймар и Мбаппе в первом матче забили по голу и отдали по голевой передаче. Месси, как для бесплатно доставшегося игрока, тоже был неплох - пару раз встретился с мячом, пару раз потерял, даже позволил себе пару раз ускориться. Ну и правильно, новому работодателю всегда сразу нужно показать максимальную самоотдачу, а там уже будет видно, как и где можно расслабиться
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+2
-1
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 23:52
К весне пешеход расходиться))))
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Algrab (Костопiль)
30.08.2021 в 00:10
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