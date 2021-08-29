Лига 1. Четвёртый тур

29 августа. Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Пари Сен-Жермен” 0:2

Голы: Мбаппе (16, 63)

"Реймс": Райкович – Гравийон, Фас, Абдельхамид – Фоке, Мбуку (Бериша, 46), Лопи (Ван Берген, 71), Кассама (Локо, 46), Мунеци – Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитике, 81)

ПСЖ: Навас – Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75) – Вейналдум (Эррера, 66), Гейе, Верратти (Паредес, 75) – Ди Мария (Дракслер, 81), Мбаппе, Неймар (Месси, 66)

Предупреждение: Экитике (84) – Верратти (45), Диалло (55), Паредес (88)

Нога Лионеля Месси наконец коснулась полей Лиги 1. Аргентинец так долго готовился к дебюту за “Пари Сен-Жермен”, что за это время его вечный конкурент Криштиану Роналду успел переехать обратно в МЮ. В АПЛ нам увидеть Месси видимо не суждено, так что приходиться видеть его в футболке ПСЖ. Лео встречали даже фанаты соперников, когда он наконец появился на 66-й минуте вместо Неймара. Ней капризно проигнорировал замену, желая немного покуражиться с Лео, но быстро одумался и ушёл жать руку Почеттино. Посмотрим, не ослушается ли он наставника в следующий раз. От этого многое будет зависеть в сезоне.

Неймар и Месси вскоре будут разрывать соперников по Лиге 1, но пока о их игре говорить особо нечего – им нужно время набрать кондиции. Лео неплохо пасовал и даже разок обокрал защитника соперника. Но пока что в ПСЖ рулит Килиан Мбаппе – игроком “Реала” черепашка ещё не стал, но вот реальным главным героем встречи с “Реймсом” – сполна. Килиан сегодня вышел в центре нападения и показал всю ширину своего таланта. Сначала забил головой в духе старых добрых таргетменов, открывшись под подачу Ди Марии. А потом наказал в контратаке вместе с молниеносным Хакими, показав весь запас своего безумного атлетизма.

Между голами Мбаппе на старте каждого из таймов Париж традиционно бросил играть. Это касалось и недовольного автора дубля, и всей команды. “Реймс” весело и агрессивно атаковал: Кассамо проверил перекладину ворот Наваса, ещё два удара Кейлор опасно отражал прямо перед своими воротами, радуя Доннарумму на лавке, а ещё один в конце концов залетел в ворота. Правда, ПСЖ повезло с офсайдом, и Навас впервые в сезоне ушёл с поля без пропущенных.

Париж одержал будничную 4 победу подряд, и единолично возглавил таблицу Лиги 1. ПСЖ вновь не впечатляет, но и с такой игрой они прекрасно себя чувствуют у себя дома. После международного перерыва все звёздные новички уже будут в строю, и у Парижа будет время немного сыграть перед первой реальной проверкой – матча с “Манчестер Сити” в конце сентября. А пока о "Пари Сен-Жермен" особо нечего.