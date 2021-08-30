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Почеттино прокомментировал дебют Месси и будущее Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Маурисио на связи после победы

Почеттино прокомментировал дебют Месси и будущее Мбаппе

beinSPORTS

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино оценил дебют Лионеля Месси в составе парижан. Вчера, 29 августа, аргентинец вышел на поле на 66-й минуте в поединке против "Реймса", заменив Неймара.

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"Лео только вышел на поле, но его первые касания уже дали прибавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать. Лионель неплохо вошел в игру, но еще далек от лучшей формы. Он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке. Его энергия и ментальность позитивно влияют на партнеров".

"Президент и спортивный директор все сказали по поводу Мбаппе, мне нечего добавить. Килиан – наш игрок. И вы знаете, что в футболе всегда ходят слухи. Мбаппе – один из лучших футболистов мира, Париж награжден иметь его в своем составе".

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
30.08.2021 в 10:44
Мбаппе сейчас сильнее и намного полезнее чем Неймар, а Месси уже не показывает топ-уровень 2 года, поэтому на месте ПСЖ сделал бы все возможное чтобы его оставить.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2021 в 10:42
Я вижу клетка в псих больнице завибрировала. Уже второй примат рассказывает про свои руки в штанах Переса. Отсасываете, что ли?
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2021 в 10:17
Хотелось бы знать, Перес под капельницей или ещё держится ?
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.08.2021 в 10:22
Не переживай, твою капельницу никто не заберёт. P.S. Руку Переса ты вынул из стрингов своих или ещё балуешься?
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0
-1
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 10:48
Он идёт медленным пешим ходом куда его первый раз послали парижане
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0
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