Почеттино прокомментировал дебют Месси и будущее Мбаппе

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино оценил дебют Лионеля Месси в составе парижан. Вчера, 29 августа, аргентинец вышел на поле на 66-й минуте в поединке против "Реймса", заменив Неймара.

"Лео только вышел на поле, но его первые касания уже дали прибавили команде уверенности. Даже для такого футболиста, как Месси, важно хорошо дебютировать. Лионель неплохо вошел в игру, но еще далек от лучшей формы. Он хорошо тренируется. После паузы на матчи сборных он будет в полном порядке. Его энергия и ментальность позитивно влияют на партнеров".