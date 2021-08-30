Реал все еще ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе

Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" по-прежнему ведёт работу над трансфером нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, в эти минуты клубы ведут переговоры и пытаются прийти к соглашению. В "Реале" присутствует оптимизм, что сделка всё же состоится. Боссы "ПСЖ", хотя и не намерены отпускать форварда, не отказываются от диалога.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.