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Реал все еще ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Килиан в ближайшее время может подписать контракт

Реал все еще ведет переговоры с ПСЖ о трансфере Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство футбольного клуба "Реал Мадрид" по-прежнему ведёт работу над трансфером нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, в эти минуты клубы ведут переговоры и пытаются прийти к соглашению. В "Реале" присутствует оптимизм, что сделка всё же состоится. Боссы "ПСЖ", хотя и не намерены отпускать форварда, не отказываются от диалога.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.08.2021 в 17:43
Инфа не полная. ПСЖ говорит Реалу - раскошеливайтесь на 215 млн. Или оставляем ваше предложение 170+10 млн, но плюс к этому мы у вас забираем одного игрока. Пока не указали какого.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
30.08.2021 в 18:13
А чому в торгах не приймає участь ФКБанкрот, оленю?
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0
0
kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:31
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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0
0
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 17:26
Вот садомазохизм, им наверное нравится когда их посылают
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.08.2021 в 18:17
Лет 25 тому назад у моего знакомого была собака, большая такая. И к нему во двор зашла какае-то бездомная собака. Так вот собака знакомого порвала ту собаку, та ели лапы унесла. На следующий день история повторилась и так продолжалось до тех пор пока они не подружились. Вот и здесь, сейчас посылают, а потом уступят. )
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