Жером Боатенг присоединится к Лиону

Жером Боатенг присоединится к французскому "Лиону" на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо в своём твиттере. Первый этап медицинского обследования уже пройден.

Jerome Boateng agreement with OL is done and completed. First part of medical ok, second part in Lyon in the next 24 hours. The deal will be announced once everything is signed - he’s a free agent so no rush. ???????????????? #OL #DeadlineDay