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Жером Боатенг присоединится к Лиону

Франция
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Ни в "Герту", ни в "Севилью"

Жером Боатенг присоединится к Лиону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Жером Боатенг присоединится к французскому "Лиону" на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо в своём твиттере. Первый этап медицинского обследования уже пройден.

Второй этап обследования состоится завтра в Лионе.

Напомним, что этим летом у Жерома Боатенга истёк контракт с мюнхенской "Баварией". Клуб решил не продлевать соглашение с футболистом.

Ранее среди претендентов на 32-летнего защитника назывались испанская "Севилья" и берлинская "Герта". Сообщалось, что выступление будущего клуба в Лиге Чемпионов является приоритетным для игрока.

В прошлом сезоне Жером провел за "Баварию" 38 игр, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8.5 миллионов евро.

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В статье: Герта (Берлин) Севилья
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