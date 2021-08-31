Жером Боатенг присоединится к Лиону

Жером Боатенг присоединится к французскому "Лиону" на правах свободного агента, сообщает Фабрицио Романо в своём твиттере. Первый этап медицинского обследования уже пройден.

Jerome Boateng agreement with OL is done and completed. First part of medical ok, second part in Lyon in the next 24 hours. The deal will be announced once everything is signed - he’s a free agent so no rush. ???????????????? #OL #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

Второй этап обследования состоится завтра в Лионе.

Напомним, что этим летом у Жерома Боатенга истёк контракт с мюнхенской "Баварией". Клуб решил не продлевать соглашение с футболистом.

Ранее среди претендентов на 32-летнего защитника назывались испанская "Севилья" и берлинская "Герта". Сообщалось, что выступление будущего клуба в Лиге Чемпионов является приоритетным для игрока.

В прошлом сезоне Жером провел за "Баварию" 38 игр, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8.5 миллионов евро.