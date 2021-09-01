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Сыновья Месси будут заниматься в академии Пари Сен-Жермен

Франция
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Это вполне логично

Сыновья Месси будут заниматься в академии Пари Сен-Жермен

E. Garnier (L'Équipe)

Новина українською

Тиаго и Матео Месси, сыновья форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионеля Месси, будут заниматься в академии французского гранда.

Как сообщает издание L’Equipe, 5-летний Матео уже зачислен в "ПСЖ" U-7, а 8-летний Тиаго будет заниматься с командой U-10 или U-9. До Месси своих отпрысков в академию "ПСЖ" в период выступлений за клуб отдавали Тьяго Силва и Златан Ибрагимович.

Напомним, 10 августа, аргентинский нападающий официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". Он уже дебютировал за парижан, выйдя на замену в матче с "Реймсом".

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Матео Месси Тиаго Месси
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Источник:
lequipe.fr

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