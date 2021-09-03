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"Я надел футболку L-размера, в следующий раз попрошу дать M", – Неймар прокомментировал слухи о лишнем весе
Противоречит сам себе
Фото: world-today-news.com Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался о подозрениях болельщиков в том, что у него лишний вес в историях в инстаграм. Футболист отрицает наличие лишнего веса.
"Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует!
P.S. Я надел футболку L-размера. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать M-размер", – написал Неймар в инстаграме.
В ночь с 2 на 3 сентября Бразилия играла против Чили в квалификации ЧМ-2022 и победила со счетом 1:0. Неймар отыграл весь матч.
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