"Я надел футболку L-размера, в следующий раз попрошу дать M", – Неймар прокомментировал слухи о лишнем весе

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался о подозрениях болельщиков в том, что у него лишний вес в историях в инстаграм. Футболист отрицает наличие лишнего веса.

"Мы играли хорошо? Нет. Мы победили? Да! А больше нас ничего не волнует!

P.S. Я надел футболку L-размера. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать M-размер", – написал Неймар в инстаграме.

В ночь с 2 на 3 сентября Бразилия играла против Чили в квалификации ЧМ-2022 и победила со счетом 1:0. Неймар отыграл весь матч.