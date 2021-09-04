  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-форвард Марселя: Мбаппе сдал, надеюсь, он не превратится в Роналдиньо
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Марселя: Мбаппе сдал, надеюсь, он не превратится в Роналдиньо

Франция
(1 голосов)

Каскарино оценил текущий уровень француза

Экс-форвард Марселя: Мбаппе сдал, надеюсь, он не превратится в Роналдиньо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Экс-нападающий "Марселя" Тони Каскарино поделился мыслями насчет вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе по-прежнему очень молодой игрок. Ему 22 года. Но он должен снова стать тем футболистом, которого мы знаем и любим. Сейчас он сдал. В 2018 году, когда он выиграл чемпионат мира, Килиан играл потрясающе, выглядел сокрушительно. Тогда действительно чувствовалось, что он один из лучших игроков в мире.

Но посмотрите на Мбаппе сейчас… Я был разочарован им на Евро. Он не забивал в шести играх за Францию. Да, иногда побывают проблески, но того влияния, которое он имел раньше, сейчас нет.

Хочу ошибаться, но надеюсь, что Килиан не превратится в Роналдиньо. В игрока, который был на вершине, а потом внезапно его карьера начинает идти вниз", – рассказал Каскарино.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Каскарино Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Talk Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
04.09.2021 в 18:43
Мбаппе - бегунок. Ориентир для него не Рональдиньо (даже смешно сравнивать), а Роналду. И здесь он тоже проиграл давно и безнадежно.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...