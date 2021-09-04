Экс-форвард Марселя: Мбаппе сдал, надеюсь, он не превратится в Роналдиньо

Экс-нападающий "Марселя" Тони Каскарино поделился мыслями насчет вингера "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе по-прежнему очень молодой игрок. Ему 22 года. Но он должен снова стать тем футболистом, которого мы знаем и любим. Сейчас он сдал. В 2018 году, когда он выиграл чемпионат мира, Килиан играл потрясающе, выглядел сокрушительно. Тогда действительно чувствовалось, что он один из лучших игроков в мире.

Но посмотрите на Мбаппе сейчас… Я был разочарован им на Евро. Он не забивал в шести играх за Францию. Да, иногда побывают проблески, но того влияния, которое он имел раньше, сейчас нет.

Хочу ошибаться, но надеюсь, что Килиан не превратится в Роналдиньо. В игрока, который был на вершине, а потом внезапно его карьера начинает идти вниз", – рассказал Каскарино.