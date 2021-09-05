Переход Мбаппе свободным агентом может обойтись Реалу в 80 млн евро

На протяжении последних недель лета "Реал" не унимался с идеей подписания нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Однако даже предложение размером в 200 млн евро не удовлетворило шейхов из столицы Франции.

Правда, контракт 22-летнего футболиста с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона. Парижане несколько раз пытались продлить соглашение с молодым форвардом, однако всегда слышали отказ - Килиан хочет все-таки присоединиться к "Реалу".

Несмотря на статус свободного агента, переход Мбаппе может обойтись "сливочным" в 80 млн евро. Такую цифру называют близкие к Мадриду источники. В эту сумму входит подписной бонус игроку, а также комиссионные.

Напомним, что зарплата Килиана в "ПСЖ" сейчас составляет 18 млн евро. По данным некоторых инсайдеров в "Реале" игрок будет зарабатывать 25 млн евро за сезон. Отметим, что форвард отклонил шесть предложения нового контракта от парижан, сумма одного из которых равнялась 40 млн евро в год.