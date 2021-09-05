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Рабио: Нас не устраивает ничья против Украины, но это не катастрофа

Франция
(1 голосов)

Полузащитник недоволен своей командой

Рабио: Нас не устраивает ничья против Украины, но это не катастрофа

Новина українською

Опопрный полузащитник сборной Франции и "Ювентуса" Адриен Рабио прокомментировал вчерашний матч с командой Украины:

"Нас не устраивает ничья против Украины, но я бы не спешил называть это катастрофой, так как мы все еще находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице нашей группы.

Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.

Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях", - сказал Рабьо.

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В статье: Национальная сборная Украины Адриен Рабио Национальная сборная Франции
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Источник:
L'Equipe

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