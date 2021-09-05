Рабио: Нас не устраивает ничья против Украины, но это не катастрофа

Опопрный полузащитник сборной Франции и "Ювентуса" Адриен Рабио прокомментировал вчерашний матч с командой Украины:

"Нас не устраивает ничья против Украины, но я бы не спешил называть это катастрофой, так как мы все еще находимся на очень хорошей позиции в турнирной таблице нашей группы.

Во вторник нам предстоит обыграть Финляндию, для чего мы должны приложить куда больше усилий, чем сегодня. Создавать моменты и их реализовывать.

Украина сумела построить против нас очень компактный блок, который отлично справлялся с работой в обороне. У них очень сплоченная команда, которая не оставляет свободного места на поле. Впрочем, мы все равно могли уйти с поля победителями, были шансы, но мы так и не забили в хороших ситуациях", - сказал Рабьо.