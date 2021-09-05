  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Молодой талант Лиона хочет перейти в Реал
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодой талант Лиона хочет перейти в Реал

Франция
(1 голосов)

Футболист мечтает играть в Мадриде

Молодой талант Лиона хочет перейти в Реал

Getty Images

Новина українською

Молодой вингер "Лиона" Райан Шерки заявил, что хотел бы в будущем перейти в "Реал".

"Я вижу свой карьерный путь таковым: добиться успеха в составе "Лиона", а потом уйти в другой клуб. Никогда не скрывал, что мечтаю играть за "Реал". Это величайший клуб", — сказал Райан в интервью.

В прошлом сезоне Шерки провел за "Лион" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Реал (Мадрид) Райан Шерки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Onze Mondial

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...