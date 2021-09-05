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Молодой талант Лиона хочет перейти в Реал
Футболист мечтает играть в Мадриде
Getty Images
Молодой вингер "Лиона" Райан Шерки заявил, что хотел бы в будущем перейти в "Реал".
"Я вижу свой карьерный путь таковым: добиться успеха в составе "Лиона", а потом уйти в другой клуб. Никогда не скрывал, что мечтаю играть за "Реал". Это величайший клуб", — сказал Райан в интервью.
В прошлом сезоне Шерки провел за "Лион" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.
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Источник:Onze Mondial
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