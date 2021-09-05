Молодой талант Лиона хочет перейти в Реал

Молодой вингер "Лиона" Райан Шерки заявил, что хотел бы в будущем перейти в "Реал".

"Я вижу свой карьерный путь таковым: добиться успеха в составе "Лиона", а потом уйти в другой клуб. Никогда не скрывал, что мечтаю играть за "Реал". Это величайший клуб", — сказал Райан в интервью.

В прошлом сезоне Шерки провел за "Лион" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.