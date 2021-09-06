Экс-игрок сборной Франции скончался после почти 40 лет пребывания в коме

Бывший французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Адамсу было всего 34 года, когда он впал в глубокую кому в 1982-м после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона.

Перед операцией ожидалось, что парень очнется через пару часов. В тот злополучный день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог был занят на восьми операциях одновременно и случайно перепутал дозу. К тому же, за Жан-Пьером следил интерн, который не заметил ошибки анестезиолога и не распознал ухудшение состояния Адамса.

Центрбек сыграл 22 матча за сборную Франции (1972-1976). Их связка с Мариусом Трезором в стане "триколор" получила прозвище "Черная гвардия". Он провел 41 матч в составе "Пари Сен-Жермен", большую часть своей карьеры выступал за "Ниццу".