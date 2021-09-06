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Экс-игрок сборной Франции скончался после почти 40 лет пребывания в коме

Франция
(1 голосов)

Отмучился

Экс-игрок сборной Франции скончался после почти 40 лет пребывания в коме

L`Equipe

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Бывший французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет. Адамсу было всего 34 года, когда он впал в глубокую кому в 1982-м после ошибки анестезиолога во время плановой операции на колене в больнице Лиона.

Перед операцией ожидалось, что парень очнется через пару часов. В тот злополучный день во Франции была забастовка врачей, многие не вышли на работу. Анестезиолог был занят на восьми операциях одновременно и случайно перепутал дозу. К тому же, за Жан-Пьером следил интерн, который не заметил ошибки анестезиолога и не распознал ухудшение состояния Адамса.

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Центрбек сыграл 22 матча за сборную Франции (1972-1976). Их связка с Мариусом Трезором в стане "триколор" получила прозвище "Черная гвардия". Он провел 41 матч в составе "Пари Сен-Жермен", большую часть своей карьеры выступал за "Ниццу".

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В статье: Франция Жан-Пьер Адамс Жан Пьер Адамс
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 14:06
Дійсно ВІДМУЧИВСЯ Зрозуміло, що не потрібно було одразу припиняти спроби вернути людину до життя... Утім через рік, два потрібно було і поміркувати НАВІЩО змиватися над безпородним?
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