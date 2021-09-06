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ПСЖ может подписать контракт с полузащитником Милана

Франция
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Кессье в ближайшее время может сменить клубную прописку

ПСЖ может подписать контракт с полузащитником Милана

Новина українською

Полузащитник Франк Кессье находится в сфере интересов "ПСЖ". Парижский клуб готов предложить 24-летнему футболисту зарплату 9 миллионов евро в год, сообщает Foot Mercato.

Ранее Кессье отказался продлевать контракт с "Миланом", который истекает следующим летом.

"Россонери" были готовы платить ему 6,5 миллиона евро в год, Кессье же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

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В статье: Милан ПСЖ Франк Кесси
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