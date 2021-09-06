Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ может подписать контракт с полузащитником Милана
Кессье в ближайшее время может сменить клубную прописку
Полузащитник Франк Кессье находится в сфере интересов "ПСЖ". Парижский клуб готов предложить 24-летнему футболисту зарплату 9 миллионов евро в год, сообщает Foot Mercato.
Ранее Кессье отказался продлевать контракт с "Миланом", который истекает следующим летом.
"Россонери" были готовы платить ему 6,5 миллиона евро в год, Кессье же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Павлов: Такие игроки, как Родригес, не заслуживают играть в Динамо
- Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
- Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
- Комментатор находится под угрозой ареста из-за оскорбления жены Месси
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...