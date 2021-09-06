"Сказочники и неудачник", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге и ее основателях

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался на тему Суперлиги, которая была запущена 18 апреля.

"Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и "не-такой-уж-и-Суперлиге". Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.

Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.

Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед", – сказал Аль-Хелайфи, выступая в Женеве.

Под отщепенцами подразумевается "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые всё ещё не покинули Суперлигу.