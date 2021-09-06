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"Сказочники и неудачник", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге и ее основателях

Франция
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"Сказочники и неудачник", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге и ее основателях

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался на тему Суперлиги, которая была запущена 18 апреля.

"Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и "не-такой-уж-и-Суперлиге". Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.

Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.

Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед", – сказал Аль-Хелайфи, выступая в Женеве.

Под отщепенцами подразумевается "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые всё ещё не покинули Суперлигу.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Суперлига Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.09.2021 в 08:23
Какой же недальновидный этот грязный шейх. Мир стремительно летит вперед и, я более, чем уверен, его власть, сила и влияние сейчас, очень скоро растают, как мороженное на солнце, сразу после ЧМ в Катаре. Всем очевидно, что у него нарушений финанс фейр плей на 10 лет вперёд. Более того, при строительстве стадионов и инфраструктуры к ЧМ, у его семьи глобальные нарушения во многих аспектах строительства. Прежде всего, связанные с техникой безопасности людей. Можно сказать, чемпионат на крови.. Уже сейчас Бавария поднимает вопрос в отношении ПСЖ о недобросовестной конкуренции, а некоторые сборные заостряют внимание на негативе вокруг строительства объектов к ЧМ. И, пока эта троица - Перес - Лапорта-Аньели не отказались от идеи суперлиги, Чеферин будет держаться за этого клоуна. И буде всячески его покрывать. Очень даже может быть, мы будем свидетелями, как в ЛЧ соперников ПСЖ откровенно уничтожают арбитры.. Но все равно, "снежный ком" правосудия" накатит на этого катарского самозванца сразу после ЧМ..И на Чеферина тоже... В обязательном порядке.. Это очевидно... И скорей всего, после ЧМ 2022 европейский футбол претерпит колоссальные структурные и финансовые изменения... А пока что... Гуляй, парижская рванина... У тебя мало времени осталось...
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
07.09.2021 в 09:03
Грязный это твой мозг. Ибо в твоем грязном мозгу скопилась квинтэссенция любви и ненависти.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
07.09.2021 в 07:26
Вот что может сделать бабло. Европейским футболом, рожденным когда-то в Англии, теперь заведует этот проходимец с тысячей мешков нефтедолларов, Теперь он указывает, как жить европейскому футболу, как развиваться, в какую сторону идти. А как хорошо начинались все эти мероприятия за равенство, толерантность, против расизма, и т.д и т.п. Но, похоже прошли точку невозврата. В Европе мусульмане (и не только они) все чаще указывают (не только в футболе) как жить, во что одеваться, какие праздники отмечать. Что-то пошло не так.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
07.09.2021 в 02:37
Идеальный политик. Не любит говорить о неудачниках, но в трех абзацах их тщательно обос*ал. И точно знает, что чем громче кричишь о воре, тем меньше смотрят в твою сторону. А то что у самого клуб-государство, под прикрытием УЕФА просто забившее на ФФП и все остальные клубы, то таке. Двигайтесь вперед дальше.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
07.09.2021 в 07:14
Весной я высказывался категорически против суперлиги. Теперь уже сильно сомневаюсь. Особенно учитывая личность этого перца. Вам за пост "+".
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0
-1
Wertu098 (бамбас )
07.09.2021 в 01:19
порешила мразь арабская с чиферином,и вместе просто обоссали ФФП!!! Вперёд оно смотрит
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+2
-3


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