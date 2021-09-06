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"Сказочники и неудачник", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге и ее основателях
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Фото: uefa.com / Автор: неизвестен
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался на тему Суперлиги, которая была запущена 18 апреля.
"Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и "не-такой-уж-и-Суперлиге". Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.
Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.
Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед", – сказал Аль-Хелайфи, выступая в Женеве.
Под отщепенцами подразумевается "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые всё ещё не покинули Суперлигу.
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