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"Сказочники и неудачники. Пока трое отщепенцев тратят силы и искажают правду, остальные идут вперед", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге

Франция
(1 голосов)

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"Сказочники и неудачники. Пока трое отщепенцев тратят силы и искажают правду, остальные идут вперед", – президент ПСЖ высказался о Суперлиге

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи, являющийся также руководителем Ассоциации европейских клубов, высказался на тему Суперлиги, которая была запущена 18 апреля.

"Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и "не-такой-уж-и-Суперлиге". Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.

Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола. Мы полагались на решимость и силу президента УЕФА, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.

Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед", – сказал Аль-Хелайфи, выступая в Женеве.

Под отщепенцами подразумевается "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые всё ещё не покинули Суперлигу.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Нассер Аль-Хелаифи Суперлига Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Wertu098 (бамбас )
07.09.2021 в 01:19
порешила мразь арабская с чиферином,и вместе просто обоссали ФФП!!! Вперёд оно смотрит
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