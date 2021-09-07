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Роналдо: У Мбаппе те же характеристики, что и у меня
По мнению бразильца, Килиана ждет большое будущее
Легендарный бразильский нападающий Роналдо оценил игровые качества молодого форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
"У Мбаппе те же характеристики, что и у меня. У него безумные игровые качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет на высокой скорости. И хотя он очень молод, он уже прошёл большой путь Он мне нравится, я за него болею", — приводит слова Роналдо RMC Sport.
Напомним, бразилец Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе "Реала" (Мадрид), двукратный обладатель "Золотого мяча".
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