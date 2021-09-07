Роналдо: У Мбаппе те же характеристики, что и у меня

Легендарный бразильский нападающий Роналдо оценил игровые качества молодого форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"У Мбаппе те же характеристики, что и у меня. У него безумные игровые качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет на высокой скорости. И хотя он очень молод, он уже прошёл большой путь Он мне нравится, я за него болею", — приводит слова Роналдо RMC Sport.

Напомним, бразилец Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе "Реала" (Мадрид), двукратный обладатель "Золотого мяча".