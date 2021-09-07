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Роналдо: У Мбаппе те же характеристики, что и у меня

Франция
(1 голосов)

По мнению бразильца, Килиана ждет большое будущее

Роналдо: У Мбаппе те же характеристики, что и у меня

Новина українською

Легендарный бразильский нападающий Роналдо оценил игровые качества молодого форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"У Мбаппе те же характеристики, что и у меня. У него безумные игровые качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет на высокой скорости. И хотя он очень молод, он уже прошёл большой путь Он мне нравится, я за него болею", — приводит слова Роналдо RMC Sport.

Напомним, бразилец Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе "Реала" (Мадрид), двукратный обладатель "Золотого мяча".

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В статье: Роналдо Килиан Мбаппе
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Комментарии (6)
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Spokoyno (Київ)
07.09.2021 в 18:50
При всій схожості і відмінностей багато... Мпаппе більш швидкий, а Роналдо більш вигадливий при реалізації Тепер питання чи зможе Кіліан РЕАЛІЗУВАТИ себе Бо для цього потрібно не, як товариш по збірній Поль, іноді включатися та демонструвати свій клас... А весь час віддаватись футболу, як Роналду... Неймар тому живий приклад! Наразі один з найталановитіших футболістів, утім краще "гуляє" на вечоринках. Тому і претендує не на звання кращого футболіста а кращого плей-боя!
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0
0
Vantala (Kharkiv)
07.09.2021 в 17:39
Как бы так похвалить вроде другого, но на самом деле - себя? Спросите у КР.
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.09.2021 в 17:56
но это не тот Роналдо. это бразильский
Ответить
0
-2
kalan-86 (Анкара)
07.09.2021 в 18:01
А зачем статью читать. Можно просто на всякий случай сразу нагадить на КР.
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0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.09.2021 в 18:13
Да, все верно... Это не тот роналдо сам себе цветы подарил... Успокойся...7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
07.09.2021 в 18:11
А в чем проблема? Спросите,, как разожраться и запороть карьеру.
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+2
0


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