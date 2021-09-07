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Не просто 222: Полностью Неймар обошелся Пари Сен-Жермен в почти полмиллиарда евро
Кругленькая сумма
Clutchpoints
Стали известны финансовые детали перехода форварда Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". В августе 2017 года бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола, каталонцы получили за трансфер нападающего 222 миллиона евро.
Тем не менее, согласно отчету El Mundo, с учетом зарплаты и бонусов парижский клуб потратил на звездного игрока 489 миллионов евро. Президент французского гранда называет данный трансфер "инвестицией", намекая на то, что на Неймаре клуб заработал больше денег, чем потратил.
Напомним, в мае 2021-го Неймар продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года на старых финансовых условиях. В прошлом сезоне футболист провел за "Пари Сен-Жермен" 18 поединков в Лиге 1 (9 голов и 5 ассистов).
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