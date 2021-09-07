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Месси может помочь ПСЖ отрекламировать ЧМ в Катаре

Франция
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Клуб хочет использовать для этого всю команду

Месси может помочь ПСЖ отрекламировать ЧМ в Катаре

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Руководство "ПСЖ" раздумывает о зимнем турне, чтобы представить громкие покупки в деле. Скорее всего, команда поедет в Катар, сообщает AS.

В то время, как всё чаще футбольная общественность призывает бойкотировать ЧМ в Катаре, новый турнир "ПСЖ" может послужить его рекламой. Звездные новички, среди которых и Месси, зимой могут поучаствовать в этом.

Брат владельца "ПСЖ", эмир Катара, Тамим бин Хамаду Аль Тани, предложил идею провести зимнее турне в своей стране. Оно может пройти в начале 2022 года.

Читайте также"Почему мы не говорили об этом 5 лет назад? Мы могли спасти жизни мигрантов и рабочих", – капитан сборной Финляндии о ЧМ в Катаре
Напомним, что вчера капитан сборной Финляндии Тим Спарв выпустил колонку на The Players' Tribune о своём отношении к ЧМ в Катаре и ситуации со смертями рабочих.

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В статье: Лионель Месси Катар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
as.com

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