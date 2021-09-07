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Месси может помочь ПСЖ отрекламировать ЧМ в Катаре
Клуб хочет использовать для этого всю команду
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Руководство "ПСЖ" раздумывает о зимнем турне, чтобы представить громкие покупки в деле. Скорее всего, команда поедет в Катар, сообщает AS.
В то время, как всё чаще футбольная общественность призывает бойкотировать ЧМ в Катаре, новый турнир "ПСЖ" может послужить его рекламой. Звездные новички, среди которых и Месси, зимой могут поучаствовать в этом.
Брат владельца "ПСЖ", эмир Катара, Тамим бин Хамаду Аль Тани, предложил идею провести зимнее турне в своей стране. Оно может пройти в начале 2022 года.
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Напомним, что вчера капитан сборной Финляндии Тим Спарв выпустил колонку на The Players' Tribune о своём отношении к ЧМ в Катаре и ситуации со смертями рабочих.
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