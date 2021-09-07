"Мы уважаем финансовый фэйр-плэй". Президент ПСЖ – об отказе от 180 миллионов евро за Мбаппе

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переговоры с мадридским "Реалом" по поводу переезда в Мадрид нападающего Килиана Мбаппе. Цитирует босса парижан издание Marca. Журналист спросил у функционера, как французский гранд мог отказаться от 180 миллионов евро, на что Аль-Хелайфи ответил:

"Важно только то, чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей. Мы уважаем правила".

Напомним, по данным некоторых инсайдеров в "Реале" игрок может зарабатывать 25 миллионов евро за сезон. Отметим, что форвард отклонил шесть предложений нового контракта от парижан, сумма одного из которых равнялась 40 млн евро в год.