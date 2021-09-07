  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Мы уважаем финансовый фэйр-плэй". Президент ПСЖ – об отказе от 180 миллионов евро за Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы уважаем финансовый фэйр-плэй". Президент ПСЖ – об отказе от 180 миллионов евро за Мбаппе

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Килиан важнее денег?

"Мы уважаем финансовый фэйр-плэй". Президент ПСЖ – об отказе от 180 миллионов евро за Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал переговоры с мадридским "Реалом" по поводу переезда в Мадрид нападающего Килиана Мбаппе. Цитирует босса парижан издание Marca. Журналист спросил у функционера, как французский гранд мог отказаться от 180 миллионов евро, на что Аль-Хелайфи ответил:

"Важно только то, чтобы клуб уважал финансовый фэйр-плей. Мы уважаем правила".

Напомним, по данным некоторых инсайдеров в "Реале" игрок может зарабатывать 25 миллионов евро за сезон. Отметим, что форвард отклонил шесть предложений нового контракта от парижан, сумма одного из которых равнялась 40 млн евро в год.

Читайте такжеПереход Мбаппе свободным агентом может обойтись Реалу в 80 млн евро

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Нассер Эль-Хелаифи Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...