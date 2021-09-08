  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Важный пункт в контракте Лионеля. Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют с Клермоном
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Важный пункт в контракте Лионеля. Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют с Клермоном

Франция
(1 голосов)

Причина?

Важный пункт в контракте Лионеля. Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют с Клермоном

PSG

Новина українською

Латиноамериканские исполнители "Пари Сен-Жермен" пропустят матч чемпионата Франции с "Клермоном". В субботу, 11 сентября, в поединке Лиги 1 не сыграют аргентинцы Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, а также бразильский форвард Неймар.

Как информирует RMC Sport, решение связано с матчами квалификации на Мундиаль Бразилии и Аргентины, которые пройдут в ночь с 9 на 10 сентября.

К тому же, в случае Месси также огромное значение имеет пункт его трудового договора с "ПСЖ". Суть в том, что всегда, когда выбор для Лионеля стоит между сборной и клубом, аргентинец будет отдавать предпочтение национальной команде, как отмечает Diario Sport.

Читайте такжеМесси может помочь ПСЖ отрекламировать ЧМ в Катаре

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Неймар Анхель Ди Мария Леандро Паредес Клермон (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC Sport

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 12:38
Та й без них Клермон розчавлять. Мбаппе, Шакири, Вейналдум, Кимпембе...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...