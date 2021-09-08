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Важный пункт в контракте Лионеля. Месси, Неймар, Ди Мария и Паредес не сыграют с Клермоном
Причина?
PSG
Латиноамериканские исполнители "Пари Сен-Жермен" пропустят матч чемпионата Франции с "Клермоном". В субботу, 11 сентября, в поединке Лиги 1 не сыграют аргентинцы Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, а также бразильский форвард Неймар.
Как информирует RMC Sport, решение связано с матчами квалификации на Мундиаль Бразилии и Аргентины, которые пройдут в ночь с 9 на 10 сентября.
К тому же, в случае Месси также огромное значение имеет пункт его трудового договора с "ПСЖ". Суть в том, что всегда, когда выбор для Лионеля стоит между сборной и клубом, аргентинец будет отдавать предпочтение национальной команде, как отмечает Diario Sport.
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