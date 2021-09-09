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С санкциями для гимнастов. Матч Ницца – Марсель переиграют на нейтральном поле при пустых трибунах

Франция
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С санкциями для гимнастов. Матч Ницца – Марсель переиграют на нейтральном поле при пустых трибунах

Getty Images / Global Images Ukraine

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) вынесла решения по матчу 3-го тура Лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем". Напомним, поединок был мрачен скандалом, команды не доиграли встречу из-за драки на поле.

Теперь сообщается, что матч будет переигран на нейтральном поле при пустых трибунах (меры предосторожности). Также отметим, что с "Ниццы" снимут два очка (один балл – условно), "гимнасты" проведут 3 встречи без поклонников (включая матч с "провансальцами").

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Добавим, что физиотерапевт "Марселя" Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года, защитник команды Альваро Гонсалес дисквалифицирован на 2 матча, а полузащитник Димитри Пайет – на один.

В тот прекрасный футбольный вечер болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в Пайета, Димитри бросил тару обратно на трибуну, из-за чего фанаты "гимнастов" прорвались на газон. Затем "Марсель" отказался продолжить встречу из-за отсутствия гарантий безопасности. На момент остановки счет был 1:0 в пользу "Ниццы".

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В статье: Ницца Лига 1 Марсель Альваро Гонсалес Чемпионат Франции Димитри Пайет
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Источник:
LFP

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