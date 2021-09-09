  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жером Боатенг обвиняется в нападении на бывшую девушку
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жером Боатенг обвиняется в нападении на бывшую девушку

Франция
(1 голосов)

Игроку грозит тюремный срок

Жером Боатенг обвиняется в нападении на бывшую девушку

http://satyobchod.cz/ satyobchod

Новина українською

Защитник "Лиона" Жером Боатенг предстанет перед судом по делу о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, пишет Spiegel. Прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на неё во время отпуска после ссоры. Если Боатенга признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, другая бывшая девушка защитника, была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.

4 февраля Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после того, как девушка разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джером Боатенг Жером Боатенг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...