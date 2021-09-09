Жером Боатенг обвиняется в нападении на бывшую девушку

Защитник "Лиона" Жером Боатенг предстанет перед судом по делу о нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, пишет Spiegel. Прокуратура обвиняет футболиста в нанесении травм в результате побоев. Утверждается, что в 2018 году игрок напал на неё во время отпуска после ссоры. Если Боатенга признают виновным, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Напомним, в феврале 2021 года Касия Ленхардт, другая бывшая девушка защитника, была найдена мёртвой в своей квартире в Берлине. В полиции сообщили, что смерть модели не была насильственной.

4 февраля Боатенг объявил о расставании с Ленхардт после того, как девушка разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.