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Лига 1. Лорьян заслуженно побеждает чемпиона
Справедливая победа хозяев
Фото: Faisal HQ
Лига 1, пятый тур
Лорьян, "Стад дю Мустуар"
"Лорьян" – "Лилль" 2:1
Голы: Лорьянте (7), Моффи (87) – Йылмаз (25, пен)
"Лорьян": Нарди – Йенц, Лапорт, Мендес – ле Гофф, Абергель, Лемуан (ле Брис, 89), Монкондюи (Буагар, 80), Кариока – Моффи (Диарра, 90), Лорьянте (Грбич, 81)
"Лилль": Грбич – Мандава, Ботман, Фонте, Джало – Гомес (Гудмундссон, 59), Шека, Андре, Языджи (Дэвид, 75) – Йылмаз, Иконе (Лихаджи, 88)
Предупреждения: Абергель (34), Гомес (44), Буагар (90) – Шека (90)
“Стад дю Мустуар” продолжает оставаться неприступной крепостью для вражеских команд. “Лорьян” набрал больше всего очков в домашних матчах чемпионата во всём 2021-м году: это позволило им избежать вылета в прошлой кампании, а теперь и вовсе залететь в топ-4 на старте кампании. “Оранжево-чёрных” не смутил даже приезд чемпиона, и команда Кристофа Пелиссье заслуженно победила в 10-м в 12-ти последних игр в родном логове.
“Лорьян” с первых минут дал понять, что “Лиллю” сегодня просто не будет. Во вторник главная звезда “Лорьяна” Терем Моффи дебютировал за сборную Нигерии в официальном матче, а уже три дня спустя он выходит в старте против “догов” и сходу начал рвать. На 7-й минуте хозяева словили “Лилль” на контратаке, Моффи умудрился прорваться в штрафную в окружении четырех (!) Оппонентов, выкатил вдоль вратарской на Лорьянте, и Арман открыл счёт в игре. В середине тайма Йылмаз на опыте подставился в штрафной и заработал для гостей пенальти. Сам турок исполнил приговор, уверенно разведя Нарди и мяч по разным углам.
“Лилль” продолжил владеть мячом на чужой половине до перерыва, но делал это ужасающе медленно – в итоге всего три удара в сторону ворот за 45 минут. У “Лорьяна” вдвое больше, плюс их моменты были куда опаснее. После перерыва игра продолжалась в таком же духе до 60-й минуты, когда хозяева стали неожиданно прижимать чемпиона к их воротам, а “Лилль” даже не мог и задуматься о том, чтобы перехватить инициативу обратно.
В последние полчаса “Лорьян” штурмовал ворота Грбича навесами, с которыми не справлялась ни линия обороны, ни сам хорватский вратарь. Грбич пару раз неуверенно сыграл на выходе и заставил болельщиков “Лилля” заскучать по Майку Меньяну, а в конце концов 25-летний кипер таки пропустил. Моффи откликнулся на прострел с левого фланга и подарил своей команде заслуженные три очка голом на 86-й минуте матча.
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