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Месси и Неймар не вошли в заявку ПСЖ на следующий матч Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Игрокам предоставили отдых

Месси и Неймар не вошли в заявку ПСЖ на следующий матч Лиги 1

ПСЖ/Автор невідомий

Новина українською

"ПСЖ" решил не выставлять свой сильнейший состав в матче против новичка Лиги 1 "Клермона" в пятом туре французского чемпионата. В предварительную заявку на матч не вошли звездные Лионель Месси и Неймар. Об этом сообщает официальный сайт парижан.

Отметим, что матч состоится сегодня, 11 сентября. Старт поединка запланирован на 18:00. А вот свои игры в составах сборных Месси и Неймар завершили только за 36 часов до начала встречи против "Клермонта". Также в заявку не вошел соотечественник обладателя шести Золотых мячей Леандро Паредес.

Этот матч мог стать дебютным для Лео в футболке "ПСЖ" на "Парк де Пренс". Премьеру перед болельщиками придется отложить как минимум до 19 сентября.

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В статье: Лионель Месси Неймар Лига 1 Клермон (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (5)
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 13:20
Это уже лишнее.. Могли бы и сыграть по тайму. Кто там устал нах.. Только пища для подъё@ок.
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+1
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armik (Киев)
11.09.2021 в 13:12
Этих старперов держат не для игры, а для продажи футболок.
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0
0
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Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
11.09.2021 в 13:07
А зачем Месси заявка, если у него есть золотой банан? Вот они и играются со своим бразильским другом...
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-2
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 13:17
п н х клон
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.09.2021 в 13:30
Что-то от ног отбился мой клон...нужно перевоспитывать снова... СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ ВЕЛИКОГО ЛЕО МЕССИ !!!
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-1


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