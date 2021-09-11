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Месси и Неймар не вошли в заявку ПСЖ на следующий матч Лиги 1
Игрокам предоставили отдых
ПСЖ/Автор невідомий
"ПСЖ" решил не выставлять свой сильнейший состав в матче против новичка Лиги 1 "Клермона" в пятом туре французского чемпионата. В предварительную заявку на матч не вошли звездные Лионель Месси и Неймар. Об этом сообщает официальный сайт парижан.
???? Un groupe de 22 joueurs pour la réception du @ClermontFoot au Parc des Princes ????— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021
???????? #AllezParis pic.twitter.com/Jg1Dlpj7zb
Отметим, что матч состоится сегодня, 11 сентября. Старт поединка запланирован на 18:00. А вот свои игры в составах сборных Месси и Неймар завершили только за 36 часов до начала встречи против "Клермонта". Также в заявку не вошел соотечественник обладателя шести Золотых мячей Леандро Паредес.
Этот матч мог стать дебютным для Лео в футболке "ПСЖ" на "Парк де Пренс". Премьеру перед болельщиками придется отложить как минимум до 19 сентября.
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