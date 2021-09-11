Доннарумма может покинуть ПСЖ ради Ювентуса уже зимой

Летний новичок "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма может покинуть состав парижан уже зимой. Об этом сообщает Calciomercato.

Пока наставник команды Маурисио Почеттино не рассчитывает на итальянского голкипера. Донарумма еще не провел ни одного матча в составе своей новой команды, только дважды попав на скамью запасных. Место в основе крепко за собой закрепил Навас.

"Ювентус" следит за ситуацией, ведь хочет все-таки заменить своего голкипера Войцеха Щенсны, который показывает нестабильную игру. Вернуться к переговорам о переходе игрока туринцы могут уже в январе.

Отметим, что Джанлуиджи присоединился к "ПСЖ" летом этого года на правах свободного агента, до этого проведя всю свою футбольную карьеру в составе "Милана".

Напомним, что на Евро-2020 Доннарумма стал лучшим игроком турнира. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего голкипера в 65 млн евро.