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Доннарумма может покинуть ПСЖ ради Ювентуса уже зимой

Франция
(1 голосов)

Почеттино пока не рассчитывает на него

Доннарумма может покинуть ПСЖ ради Ювентуса уже зимой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Летний новичок "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма может покинуть состав парижан уже зимой. Об этом сообщает Calciomercato.

Пока наставник команды Маурисио Почеттино не рассчитывает на итальянского голкипера. Донарумма еще не провел ни одного матча в составе своей новой команды, только дважды попав на скамью запасных. Место в основе крепко за собой закрепил Навас.

"Ювентус" следит за ситуацией, ведь хочет все-таки заменить своего голкипера Войцеха Щенсны, который показывает нестабильную игру. Вернуться к переговорам о переходе игрока туринцы могут уже в январе.

Отметим, что Джанлуиджи присоединился к "ПСЖ" летом этого года на правах свободного агента, до этого проведя всю свою футбольную карьеру в составе "Милана".

Напомним, что на Евро-2020 Доннарумма стал лучшим игроком турнира. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего голкипера в 65 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
11.09.2021 в 16:07
Божечки Райола не наїстця......
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