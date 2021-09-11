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Мбаппе отклонил контракт ПСЖ в размере 400 млн евро
Сумасшедшие цифры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Французский "ПСЖ" не собирается отпускать своего форварда Килиана Мбаппе после окончания его контракта. Парижане сделали очередную, шестую, бешеную попытку подписать новое соглашение с нападающим. Об этом сообщает ABC.
Правда, даже большая сумма не впечатлила игрока Национальной сборной Франции. "ПСЖ" предлагал ему 80 млн евро в год и контракт на пять сезонов - такой зарплаты еще не было ни у кого в истории футбола.
Клуб не собирается останавливаться, и будет в дальнейшем еще уговаривать Мбаппе остаться в "ПСЖ". "Реал" уже зимой готов подписать с ним предварительный контракт.
Напомним, что Килиан с 2018 года выступает за парижскую команду. До этого он играл за "Монако", чьим воспитанником нападающий и есть.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 160 млн евро.
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