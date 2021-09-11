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Мбаппе отклонил контракт ПСЖ в размере 400 млн евро

Франция
(3 голосов)

Сумасшедшие цифры

Мбаппе отклонил контракт ПСЖ в размере 400 млн евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Французский "ПСЖ" не собирается отпускать своего форварда Килиана Мбаппе после окончания его контракта. Парижане сделали очередную, шестую, бешеную попытку подписать новое соглашение с нападающим. Об этом сообщает ABC.

Правда, даже большая сумма не впечатлила игрока Национальной сборной Франции. "ПСЖ" предлагал ему 80 млн евро в год и контракт на пять сезонов - такой зарплаты еще не было ни у кого в истории футбола.

Клуб не собирается останавливаться, и будет в дальнейшем еще уговаривать Мбаппе остаться в "ПСЖ". "Реал" уже зимой готов подписать с ним предварительный контракт.

Напомним, что Килиан с 2018 года выступает за парижскую команду. До этого он играл за "Монако", чьим воспитанником нападающий и есть.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 160 млн евро.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
ABC

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Комментарии (11)
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таврия19752009 (симферополь)
11.09.2021 в 16:18
Берите Холланда за меньшие деньги
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0
0
Черноморчик (Одесса )
11.09.2021 в 16:13
Молодец пацан . Понимает бабло это хорошо , но трофеи и слава лучше . А французкий чемпионат слаб . Хотя и испанский не очень силен . Зато сыграет за легендарный клуб .
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0
-1
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 15:59
А вообще... Мало того, шо Мбапе гнилушник сам по себе, так он к тому же ещё и ссыкло. Престарелого Месси испугался блъ, который в Париж приехал не за славой и почестями, а просто бабла ещё перед пенсией наколотить, да с Неймаром потусить. Ну и Лигу Чемпионов, какую-нибудь выиграть прицепом под конец карьеры.
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+1
-2
Соколов (Никополь)
11.09.2021 в 15:49
Ой дурак....в Реале ты столько не заработаешь. Соглашаться нужно
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0
-1
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 15:52
Нет кому по шее дать сорванцу. Вразумить так сказать.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
11.09.2021 в 15:47
шо ж тебе еще надо, собака (с)
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0
-1
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 15:40
У Килиана видать ещё и папа дурак. То, шо сам Мбаппе дурак по молодости в этом нет никакого сомнения. Поговорка "Куй железо пока горячо" видать этому парню не знакома.
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+1
-1
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una bomba REAL (Palma de Mallorca)
11.09.2021 в 15:37
REALista
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0
0
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 15:30
Впечатляет, но деньгами Мбаппе уже не удивишь, он хочет стать Великим, а в ПСЖ это врядли получится.
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
11.09.2021 в 15:35
Именно :)
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0
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 15:44
Великим может он не стать по ряду зависящих и независящих от него причин. Лично я уверен, шо великим он НИКОГДА не станет. Скриньте, как говорит маямец.
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