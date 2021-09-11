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ПСЖ – Клермон 4:0. Справились и без латинских звёзд

Франция
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Рядовая победа парижан

ПСЖ – Клермон 4:0. Справились и без латинских звёзд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Лига 1, 5-й тур

Париж, “Парк де Пренс”

ПСЖ – Клермон 4:0

Голы: Эррера (20, 31), Мбаппе (55). Гейе (65)

ПСЖ: Доннарумма – Диалло, Кимпембе (Битюмазаля, 80), Маркиньос, Хакими (Керер, 72) – Эррера, Гейе (Эбимбе, 72), Данилу – Дракслер (Нуну Мендеш, 86), Мбаппе (Икарди, 79), Рафинья

Клермон”: Десма – Нсимба, Ожье (Биллонг, 73), Унтонджи, Зедадка – Гастье, Самед – Аллевина (Рашани, 62), Бертомье, Доссу (Телл, 73) – Хемел

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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