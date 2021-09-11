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Лига 1. Монако - Марсель 0:2. Дьенг приносит победу
"Монегаски" продолжают падение
Фото: France Football
Лига 1. 5-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Марсель 0:2
Голы: Дьенг (37, 60)
Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Матсима (Агилар, 46) – Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Желсон (Лукас, 60) – Бен Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боаду, 60)
Марсель: Лопес - Перес, Балерди, Салиха – Камера, Рожне, Лирола (Гуйе, 79) - Дьенг (де Лима, 67), Гендузи, Ундер (де ла Фуэнте, 79) – Арит (Жерсон Сантос, 72)
Предупреждения: Диоп (23), Тчуамени (49) – Камара (16), Агилар (57), Фофана (83)
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