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Лига 1. Монако - Марсель 0:2. Дьенг приносит победу

Франция
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"Монегаски" продолжают падение

Лига 1. Монако - Марсель 0:2. Дьенг приносит победу

Фото: France Football

Новина українською

Лига 1. 5-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Марсель 0:2

Голы: Дьенг (37, 60)

Монако: Нюбель – Энрике, Бадиашиле, Дисаси, Матсима (Агилар, 46) – Диоп (Диатта, 74), Тчуамени, Фофана, Желсон (Лукас, 60) – Бен Йеддер (Изидор, 74), Фолланд (Боаду, 60)

Марсель: Лопес - Перес, Балерди, Салиха – Камера, Рожне, Лирола (Гуйе, 79) - Дьенг (де Лима, 67), Гендузи, Ундер (де ла Фуэнте, 79) – Арит (Жерсон Сантос, 72)

Предупреждения: Диоп (23), Тчуамени (49) – Камара (16), Агилар (57), Фофана (83)

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В статье: Марсель Монако
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