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И без Месси справились. ПСЖ - Клермон 4:0. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Пари Сен-Жермен - Клермон, чемпионат Франции, 11 сентября 2021

И без Месси справились. ПСЖ - Клермон 4:0. Видео голов и обзор матча

фото - twitter.com/PSG_inside

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Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен - Клермон. Парижане играли без Месси, Неймара и Ди Марии, которые только вернулись из Южной Америки. Но на месте Эррера, который оформил дубль. И Мбаппе сделал свой вклад - Килиан вышел на первое место в списке бомбардиров.

Лига 1, 5-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
ПСЖ - Клермон 4:0
Голы: Эррера (20, 31), Мбаппе (55). Гейе (65)

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В статье: Клермон (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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