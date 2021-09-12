И без Месси справились. ПСЖ - Клермон 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 5-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен - Клермон. Парижане играли без Месси, Неймара и Ди Марии, которые только вернулись из Южной Америки. Но на месте Эррера, который оформил дубль. И Мбаппе сделал свой вклад - Килиан вышел на первое место в списке бомбардиров.

Лига 1, 5-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ - Клермон 4:0

Голы: Эррера (20, 31), Мбаппе (55). Гейе (65)