Лига 1. Жерсон Родригес принёс Труа первую победу, Ланс вырвал 3 очка у Бордо

Лига 1, 5-й тур

Монпелье – Сент-Этьен 2:0

Голы: Мавидиди (32), Жермен (62)

Игровой день начался поединком "Монпелье" и "Сент-Этьена". Хозяева были предпочтительнее и забрали 3 очка, хотя счёт им слегка льстит – 1:0 было бы в самый раз. Главным героем встречи стал Стефи Мавидиди – 23-летний вингер записал на свой счёт гол и результативную передачу. На 32-й минуте Мавидиди конвертировал классную передачу Саванье шведой в гол с левого края штрафной. Спустя ещё полчаса Стефи блистательно умчался от трёх защитников по левому краю и отдал в центр, где замкнул Жермен – первый гол Валери за новую команду.

Мец – Труа 0:2

Голы: Жерсон Родригес (50), Шавалерен (84)

Шикарный дебют удался и у экс-динамовца Жерсона Родригеса, который выступает за "Труа" на правах аренды. Люксембуржец сыграл большую роль в первой победе новичка Лиги 1 в этом сезоне, открыв счёт в матче на старте второго тайма. Жерсон забил один из ярчайших голов в своей карьере, уложив мяч в верхний угол ударом слёту, откликнувшись на передачу Шавалерена. Впоследствии его коллега с противоположного фланга поставил точку в игре ещё и голом.

Бордо – Ланс 2:3

Голы: Мангас (60), Онана (88) – Какута (39), Медина (43), Сотока (90+6, пен)

"Ланс" здорово намучался в выездном матче со скромным "Бордо", но всё же сумел победить. Началось всё для "кроваво-золотых" лучше некуда – Какута и Медина забили по голу перед перерывом, и казалось, решили исход борьбы. Но хозяева не сдались и сначала отыграли один усилиями Мангаса, а на 88-й Онана сумел возобновить паритет. Но "Ланс" такой расклад не устраивал, и они пошли на финальный штурм и не без удачи заработали 11-метровый – Флориан Сотока с точки был хладнокровен. 2:3.

Ренн – Реймс 0:2

Голы: Этиките (26), Коффи (67)

"Ренн" сенсационно проиграл вторую игру чемпионата кряду, уступив на своём поле "Реймсу". Команда Бруно Женезио сегодня была полностью нейтрализована, не сумев даже разок попасть в створ ворота. Этиките неожиданно вывел гостей вперёд в первом тайме. "Ренн" сопротивлялся и пытался что-то создать, но пропустив в контратаке от Коффи, и на этом игра была сделана. Без Камавинги креатив "Ренна" куда-то напрочь испарился.

Брест – Анже 1:1

Голы: Февр (62, пен) – Мангани (78, пен)

Матч "Бреста" и "Анже" и по вывеске не предвещал чудес, к тому же команды сегодня выдали весьма сдержанную игру. Уныние фанатов разбавили разве что голы Февра и Мангани с пенальти во втором тайме, но на этом соперники снова успокоились и согласились на ничью.