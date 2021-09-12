  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жерсон дебютировал за Труа, забив победный гол
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жерсон дебютировал за Труа, забив победный гол

Франция
(1 голосов)

Родригес поразил ворота "Метцы"

Жерсон дебютировал за Труа, забив победный гол

Фото: estac.fr

Новина українською

В матче 5-го тура французской Лиги "Труа" на выезде уверенно обыграл "Метцу".

В стартовом составе гостей на поле вышел арендованный у киевского "Динамо" вингер Жерсон Родригес. На 50-й минуте встречи люксембуржец отметился забитым мячем - этот гол стал победным.

Таким образом, 26-летний Жерсон результативно дебютировал за французский клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Труа (Франция) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...