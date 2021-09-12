Франция
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Жерсон дебютировал за Труа, забив победный гол
Родригес поразил ворота "Метцы"
Фото: estac.fr
В матче 5-го тура французской Лиги "Труа" на выезде уверенно обыграл "Метцу".
В стартовом составе гостей на поле вышел арендованный у киевского "Динамо" вингер Жерсон Родригес. На 50-й минуте встречи люксембуржец отметился забитым мячем - этот гол стал победным.
Таким образом, 26-летний Жерсон результативно дебютировал за французский клуб.
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