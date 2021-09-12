Наставник Монако Ковач: Четыре очка в пяти турах, -это не то, чего мы ожидали

Главный тренер "Монако" Нико Ковач подвел итоги поражения от "Марселя" в матче 5-го тура Лиги 1.

"Мы недовольны тем, как сыграли. Четыре очка, набранные в пяти турах, -это не то, чего мы ожидали, но такова реальность на данный момент. Нам следует показывать в игре тот настрой, который был у команды в прошлом сезоне. У нас хорошая команда, сильные игроки, но соперники теперь больше выкладываются в матчах с нами.

Нам следует вернуться к более компактной и агрессивной игре, за счет этого мы сможем снова создавать опасность у чужих ворот. У "Марселя" сильная команда с хорошим подбором футболистов, они хорошо организованы.

Я ждал, что в этой встрече будет открытый футбол с обеих сторон. "Марсель" отыграл лучше нас, и они заслужили победу. Что касается нас, то нам нужно воспрянуть духом", – рассказал Ковач.