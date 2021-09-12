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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Нант – Ницца 0:2. Галтье собрал очередного претендента на титул?

Франция
(1 голосов)

"Орлы" продолжают впечатлять

Лига 1. Нант – Ницца 0:2. Галтье собрал очередного претендента на титул?

Новина українською

Лига 1. Пятый тур

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Ницца" 0:2

Голы: Дольберг (75), Гуири (80)

"Нант": Ляфон – Фабио (Траоре, 87), Паллуа, Кастеллетто, Коршья – Чиривелья (Сиприен, 87), Жиротто (Мутуссами, 79) – Симон (Коко, 87), Блас, Букари (Кулибали, 79) – Коло Муани

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк – Стенгс (Делор, 78), Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Будауи (Камара, 84) – Дольберг, Гуири

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В статье: Ницца
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