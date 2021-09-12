Франция
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Лига 1. Нант – Ницца 0:2. Галтье собрал очередного претендента на титул?
"Орлы" продолжают впечатлять
Лига 1. Пятый тур
Нант, "Божуар"
"Нант" – "Ницца" 0:2
Голы: Дольберг (75), Гуири (80)
"Нант": Ляфон – Фабио (Траоре, 87), Паллуа, Кастеллетто, Коршья – Чиривелья (Сиприен, 87), Жиротто (Мутуссами, 79) – Симон (Коко, 87), Блас, Букари (Кулибали, 79) – Коло Муани
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Данилюк – Стенгс (Делор, 78), Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Будауи (Камара, 84) – Дольберг, Гуири
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