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Вколотил под перекладину. ВИДЕО, как Жерсон Родригес эффектно дебютировал за Труа

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Метц - Труа, чемпионат Франции, 12 сентября 2021

Вколотил под перекладину. ВИДЕО, как Жерсон Родригес эффектно дебютировал за Труа

Фото - ФК Труа / estac.fr

Новина українською

Жерсон Родригес сыграл за "Труа" в первом же матче после перехода из киевского "Динамо" на правах аренды. И сразу же стал одним из героев команды! В поединке пятого тура Лиги 1 против "Метца" люксембуржец забил эффектный гол в начале второго тайма. Жерсон откликнулся на заброс с угла штрафной и слету пробил под перекладину.

После этого "Труа" сумел закрепить преимущество и победить со счетом 2:0. Для новой команды Родригеса это первая победа в сезоне.

Интересно, что Жерсон Родригес забил и в своем первом матче за "Динамо" в чемпионате Украины - в августе 2019-го он забил "Шахтеру" в третьем туре, но киевляне тогда проиграли 1:2.

Добавим, что "Труа" после завершения аренды будет иметь первоочередное право выкупить Жерсона в "Динамо".

Гол Жерсона - на 2:35

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В статье: Труа Динамо (Киев) Жерсон Родригес лучшие голы
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
12.09.2021 в 20:45
он всегда неплохо дебютирует , потом рутина его за..ябы.вает , и он скатывается , ему надо постянно развития событий
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