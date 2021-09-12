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Вколотил под перекладину. ВИДЕО, как Жерсон Родригес эффектно дебютировал за Труа
Смотреть видео обзор матча Метц - Труа, чемпионат Франции, 12 сентября 2021
Фото - ФК Труа / estac.fr
Жерсон Родригес сыграл за "Труа" в первом же матче после перехода из киевского "Динамо" на правах аренды. И сразу же стал одним из героев команды! В поединке пятого тура Лиги 1 против "Метца" люксембуржец забил эффектный гол в начале второго тайма. Жерсон откликнулся на заброс с угла штрафной и слету пробил под перекладину.
После этого "Труа" сумел закрепить преимущество и победить со счетом 2:0. Для новой команды Родригеса это первая победа в сезоне.
Интересно, что Жерсон Родригес забил и в своем первом матче за "Динамо" в чемпионате Украины - в августе 2019-го он забил "Шахтеру" в третьем туре, но киевляне тогда проиграли 1:2.
Добавим, что "Труа" после завершения аренды будет иметь первоочередное право выкупить Жерсона в "Динамо".
Гол Жерсона - на 2:35
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