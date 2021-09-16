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Майкл Оуэн: Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку ПСЖ слабее
По мнению Майкла, ПСЖ не сможет побороться за титул Лиги чемпионов
Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен
Экс-форвард "МЮ" Майкл Оуэн считает, что трио нападающих Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе делают атаку "ПСЖ" слабее.
"Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку "ПСЖ" слабее. Я не понимаю, почему "ПСЖ" считается фаворитом Лиги чемпионов. Английские клубы "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" намного лучше.
Уверен, что "ПСЖ" больше шансов на победу дают такие футболисты, как Доннарумма и Серхио Рамос", — цитирует Оуэна Daily Mail.
15 сентября "ПСЖ" сыграл вничью с "Брюгге" (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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