  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Майкл Оуэн: Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку ПСЖ слабее
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майкл Оуэн: Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку ПСЖ слабее

Франция
(1 голосов)

По мнению Майкла, ПСЖ не сможет побороться за титул Лиги чемпионов

Майкл Оуэн: Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку ПСЖ слабее

Фото: soccernews.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Экс-форвард "МЮ" Майкл Оуэн считает, что трио нападающих Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе делают атаку "ПСЖ" слабее.

"Трио Месси, Неймар, Мбаппе делает атаку "ПСЖ" слабее. Я не понимаю, почему "ПСЖ" считается фаворитом Лиги чемпионов. Английские клубы "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" намного лучше.

Уверен, что "ПСЖ" больше шансов на победу дают такие футболисты, как Доннарумма и Серхио Рамос", — цитирует Оуэна Daily Mail.

15 сентября "ПСЖ" сыграл вничью с "Брюгге" (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майкл Оуэн ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Skin Bastard (Кривой Рог)
16.09.2021 в 16:28
Проблема в банальном отсутствии сыгранности. В Барсе Месси, Суарес и Неймар не мешали друг другу! Тем более Неймар в любой момент может уехать на карнавал или ДР сестры!
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
16.09.2021 в 16:19
Может, и не выиграют. А его жаба давит. И не супераналитик он. Хотя трое могут мешать друг другу, если тренер будет тупить.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...