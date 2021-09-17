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Спортивный директор ПСЖ: Месси хотел остаться в Барсе, но теперь началась наша история
Леонардо подтвердил, что Лионель не хотел уходить
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо раскрыл некоторые детали перехода Лионеля Месси в клуб. "Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, только когда наступил январь", – сказал он.
"Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, когда наступил январь. До конца его контракта с "Барселоной" оставалось менее 6 месяцев. Мы не выходили с Месси на связь до января 2021 года.
Я думаю, Лео хотел остаться в "Барсе". Честно говоря, он был уверен, что не хочет менять клуб, и говорил, что хочет завершить в "Барселоне" карьеру.
Но история Месси в "Барселоне" закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке "ПСЖ" – невероятно. Очень приятное чувство", – сказал Леонардо в интервью Canal Plus.
Напомним, что серьезные слухи об уходе Месси из "Барсы" начали появляться ещё летом 2020, но потом всё больше нарастала уверенность, что футболист останется в Каталонии.
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