Спортивный директор ПСЖ: Месси хотел остаться в Барсе, но теперь началась наша история

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо раскрыл некоторые детали перехода Лионеля Месси в клуб. "Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, только когда наступил январь", – сказал он.

"Не могу скрывать, что мы общались, но это происходило, когда наступил январь. До конца его контракта с "Барселоной" оставалось менее 6 месяцев. Мы не выходили с Месси на связь до января 2021 года.

Я думаю, Лео хотел остаться в "Барсе". Честно говоря, он был уверен, что не хочет менять клуб, и говорил, что хочет завершить в "Барселоне" карьеру.

Но история Месси в "Барселоне" закончилась, и началась наша. Видеть такого игрока, как Месси, в футболке "ПСЖ" – невероятно. Очень приятное чувство", – сказал Леонардо в интервью Canal Plus.

Напомним, что серьезные слухи об уходе Месси из "Барсы" начали появляться ещё летом 2020, но потом всё больше нарастала уверенность, что футболист останется в Каталонии.