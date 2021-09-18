ПФЛ Франции переведет медикам по 500 евро за каждый гол в Лиге 1 и Лиге 2 на этих выходных

Профессиональная футбольная лига Франция решила вложить и свою лепту в уменьшение последствий пандемии. Официальный сайт организации сообщает, что на этих выходных будет запущена акция для помощи медицинским работникам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

За каждый гол в шестом туре Лиги 1 и в восьмом туре Лиги 2 на счет французских больниц будут перечислены по 500 евро.

Кроме денежного эквивалента поддержка будет и моральной. Все эмблемы будут заменены на аналоги белого цвета, а мяч перед играми будет выносить медработник - все в знак солидарности.

Пока был сыгран только один матч, в котором "Страсбург" разгромил "Мец" 3:0. Впереди еще 19 поединков в Лиге 1 и Лиге 2.