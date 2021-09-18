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ПФЛ Франции переведет медикам по 500 евро за каждый гол в Лиге 1 и Лиге 2 на этих выходных
Доброе дело в условиях пандемии
Профессиональная футбольная лига Франция решила вложить и свою лепту в уменьшение последствий пандемии. Официальный сайт организации сообщает, что на этих выходных будет запущена акция для помощи медицинским работникам, которые ведут борьбу с коронавирусом.
За каждый гол в шестом туре Лиги 1 и в восьмом туре Лиги 2 на счет французских больниц будут перечислены по 500 евро.
Кроме денежного эквивалента поддержка будет и моральной. Все эмблемы будут заменены на аналоги белого цвета, а мяч перед играми будет выносить медработник - все в знак солидарности.
Пока был сыгран только один матч, в котором "Страсбург" разгромил "Мец" 3:0. Впереди еще 19 поединков в Лиге 1 и Лиге 2.
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