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ПФЛ Франции переведет медикам по 500 евро за каждый гол в Лиге 1 и Лиге 2 на этих выходных

Франция
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Доброе дело в условиях пандемии

ПФЛ Франции переведет медикам по 500 евро за каждый гол в Лиге 1 и Лиге 2 на этих выходных

Новина українською

Профессиональная футбольная лига Франция решила вложить и свою лепту в уменьшение последствий пандемии. Официальный сайт организации сообщает, что на этих выходных будет запущена акция для помощи медицинским работникам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

За каждый гол в шестом туре Лиги 1 и в восьмом туре Лиги 2 на счет французских больниц будут перечислены по 500 евро.

Кроме денежного эквивалента поддержка будет и моральной. Все эмблемы будут заменены на аналоги белого цвета, а мяч перед играми будет выносить медработник - все в знак солидарности.

Пока был сыгран только один матч, в котором "Страсбург" разгромил "Мец" 3:0. Впереди еще 19 поединков в Лиге 1 и Лиге 2.

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В статье: Лига 1
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Источник:
Лига 1

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