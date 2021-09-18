Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар

Французское издание L'Equipe опубликовало сумму зарплат игроков "ПСЖ".

На первом месте самых высокооплачиваемых игроков сразу двое исполнителей: Лионель Месси и Неймар. В обоих зарплата достигает 30 млн евро в год.

Сразу за ними расположился еще один звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе. Однако его зарплата колоссально отличается от аргентинца и бразильца и составляет 12 млн евро.