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Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар
Колоссальная разница
Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен
Французское издание L'Equipe опубликовало сумму зарплат игроков "ПСЖ".
На первом месте самых высокооплачиваемых игроков сразу двое исполнителей: Лионель Месси и Неймар. В обоих зарплата достигает 30 млн евро в год.
Сразу за ними расположился еще один звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе. Однако его зарплата колоссально отличается от аргентинца и бразильца и составляет 12 млн евро.
Интересно, что французский форвард недавно
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