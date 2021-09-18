  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар

Франция
(1 голосов)

Колоссальная разница

Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

Новина українською

Французское издание L'Equipe опубликовало сумму зарплат игроков "ПСЖ".

На первом месте самых высокооплачиваемых игроков сразу двое исполнителей: Лионель Месси и Неймар. В обоих зарплата достигает 30 млн евро в год.

Сразу за ними расположился еще один звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе. Однако его зарплата колоссально отличается от аргентинца и бразильца и составляет 12 млн евро.

Интересно, что французский форвард недавно отклонил предложение нового контракта от "ПСЖ" с оплатой в 80 млн евро в год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...