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Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ в криптовалюте

Франция
(1 голосов)

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Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ в криптовалюте

ПСЖ/Автор невідомий

Новина українською

Лионель Месси уже больше месяца находится в составе "Пари Сен-Жермен". Недавно он получил свою первую зарплату, часть которой была выплачена в криптовалюте. Об этом сообщает L'equipe.

Отмечается, что в первый сезон аргентинец получит 30 млн евро. В последующие два года надбавка будет еще 10 млн. Один миллион из этой суммы ежегодно будет выплачиваться именно в криптовалюте.

Месси согласовал контракт на два года с возможностью продлить еще на один. В общем он сможет заработать без бонусов 110 млн евро.

На счету Месси уже два матча в составе "ПСЖ", однако пока аргентинец не отличался результативными действиями.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L’equipe

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Комментарии (2)
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dabo67
18.09.2021 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Ol-g (Одесса)
18.09.2021 в 13:07
Шейх - не Маск, йому пофіг неекологічні майнери.
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