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Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ в криптовалюте
Будущее уже здесь
ПСЖ/Автор невідомий
Лионель Месси уже больше месяца находится в составе "Пари Сен-Жермен". Недавно он получил свою первую зарплату, часть которой была выплачена в криптовалюте. Об этом сообщает L'equipe.
Отмечается, что в первый сезон аргентинец получит 30 млн евро. В последующие два года надбавка будет еще 10 млн. Один миллион из этой суммы ежегодно будет выплачиваться именно в криптовалюте.
Месси согласовал контракт на два года с возможностью продлить еще на один. В общем он сможет заработать без бонусов 110 млн евро.
На счету Месси уже два матча в составе "ПСЖ", однако пока аргентинец не отличался результативными действиями.
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