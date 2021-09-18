Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ в криптовалюте

Лионель Месси уже больше месяца находится в составе "Пари Сен-Жермен". Недавно он получил свою первую зарплату, часть которой была выплачена в криптовалюте. Об этом сообщает L'equipe.

Отмечается, что в первый сезон аргентинец получит 30 млн евро. В последующие два года надбавка будет еще 10 млн. Один миллион из этой суммы ежегодно будет выплачиваться именно в криптовалюте.

Месси согласовал контракт на два года с возможностью продлить еще на один. В общем он сможет заработать без бонусов 110 млн евро.

На счету Месси уже два матча в составе "ПСЖ", однако пока аргентинец не отличался результативными действиями.