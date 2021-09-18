Эррера: Месси не расслабляется даже во время рондо

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера рассказал о том, как тренируется Лионель Месси:

"Одна из вещей, которая сильнее всего удивила меня в Месси после его перехода, – это то, что он не расслабляется даже во время рондо.

В каждом клубе свои правила игры в рондо – где-то мяч не поднимают в воздух, где-то ограничивают количество касаний, где-то нельзя пасовать одному и тому же игроку.

Но Лео в первый день ни разу не ошибся, даже если правила были новыми для него. Все ошибаются и отправляются в центр, но не Лео. Вот поэтому он лучший уже 15 лет", – сказал Эррера.