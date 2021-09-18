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Эррера: Месси не расслабляется даже во время рондо
Полузащитник восхищен аргентинцем
Getty Images
Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера рассказал о том, как тренируется Лионель Месси:
"Одна из вещей, которая сильнее всего удивила меня в Месси после его перехода, – это то, что он не расслабляется даже во время рондо.
В каждом клубе свои правила игры в рондо – где-то мяч не поднимают в воздух, где-то ограничивают количество касаний, где-то нельзя пасовать одному и тому же игроку.
Но Лео в первый день ни разу не ошибся, даже если правила были новыми для него. Все ошибаются и отправляются в центр, но не Лео. Вот поэтому он лучший уже 15 лет", – сказал Эррера.
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