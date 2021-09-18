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Эррера: Месси не расслабляется даже во время рондо

Франция
(2 голосов)

Полузащитник восхищен аргентинцем

Эррера: Месси не расслабляется даже во время рондо

Getty Images

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера рассказал о том, как тренируется Лионель Месси:

"Одна из вещей, которая сильнее всего удивила меня в Месси после его перехода, – это то, что он не расслабляется даже во время рондо.

В каждом клубе свои правила игры в рондо – где-то мяч не поднимают в воздух, где-то ограничивают количество касаний, где-то нельзя пасовать одному и тому же игроку.

Но Лео в первый день ни разу не ошибся, даже если правила были новыми для него. Все ошибаются и отправляются в центр, но не Лео. Вот поэтому он лучший уже 15 лет", – сказал Эррера.

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В статье: Андер Эррера Лионель Месси ПСЖ
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
18.09.2021 в 19:36
А между ног кому-то мяч пустил?
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
18.09.2021 в 18:17
Очень хочется пошутить про рондо, но ладно Не будем опускаться до блохастого и его сексуальных фантазий
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+2
0
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Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
18.09.2021 в 18:01
Видел я этого трудягу в матче с Брюгге. Это какой-то позор
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+1
0
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Loader (Днепр)
18.09.2021 в 18:38
Позор - это такие долбо.бы, как ты, бродящие по интернету в поисках информации о Месси. Ты даже не поленился посмотреть игру Брюгге - ПСЖ, убогий.
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+2
-3
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Loadeг (Днепр)
18.09.2021 в 18:41
Я сегодня накачу боярышника за здоровье Месси, мне родственники с РФ подогнали. А ты нам с Месси завидуй молча.
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+1
-2


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