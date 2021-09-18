Лига 1, шестой тур

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Лилль" 1:0

Гол: Франковски (86)

"Ланс": Лека – Медина, Дансо, Гради – Франковски, Фофана, Дукуре, Клаус (Мачадо, 85) – Какута (Каюзак, 86) – Мюинга (Саид, 72), Сотока

"Лилль": Грбич – Мандава (Гудмундссон, 78), Ботман, Фонте, Челик – Гомес (Веа, 62), Шека (Онана, 78), Андре, Иконе (Языджи, 78) – Йылмаз, Дэвид

Предупреждение: Лека (57), Сотока (88) – Мандава (22)

“Лилль” продолжает падение после прошлогоднего чемпионства. Команда Жослена Гурвеннека потерпела уже третье поражение в нынешнем сезоне, и второе кряду в Лиге 1. Очередным обидчиком “догов” вслед за “Ниццей” (0:4) и “Лорьяном” (1:2) в минувшем туре стал “Ланс”.

Северное дерби началось весьма мирно. Практически нулевая угроза у обоих ворот: у гостей дважды со средней дистанции бил Бурак, у “Ланса” Сотока разок пробил с неплохой позиции после углового. Но ни один из этих ударов прицельным не был.

Скуку на футбольном поле решили разбавить фанаты, устроив драку в конце тайма. В итоге выход с перерыва задержался на 20 минут. Хорошо хоть, что на этот раз игру во французской Лиге 1 не отложили.

У Йылмаза было два шанса вывести свою команду вперёд, но турецкий ветеран в этом сезоне уже не показывает столь аномальной реализации. Во второй ситуации Иконе оказался на добивание, но Лека сегодня был невероятен. Зато “Ланс” своим шансом воспользовался сполна. “Лилль” суицидально высоко поднял линию обороны, и хозяева их за это наказали. Сначала позиционно ошибся Челик, Фонте пошёл страховать, но пролетел мимо мяча. В итоге Франковски вышел сам на сам с Грбичем и пробил в дальний угол – 1:0.

“Ланс” остаётся пятой командой чемпионата Франции, ещё не познавшей горечи поражения в этом сезоне. “Кроваво-золотые” как минимум временно поднялись на вторую строчку. “Лилль” же в компании “Монако” и “Ренна” застрял во второй половине таблицы.