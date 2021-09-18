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Лига 1. Сент-Этьен – Бордо 1:2. Трагикомичная победа жирондийцев в водное поло
Хван Ый Джо вытащил "Бордо" из зоны вылета
Фото: iconsport
Лига 1. 5-й тур
Сент-Этьен, "Жоффруа Гишар"
"Сент-Этьен" – "Бордо" 1:2
Голы: Хазри (73) – Хван Ый Джо (7, 80)
"Сент-Этьен": Грин – Над, Мукуди, Сов (Камара, 45) – Колодзейчак (Крассо, 67), Нейу, Гурна-Дуат, Буанга (Аушиш ,83) – Хазри, Амума (Норден, 67)
"Бордо": Костиль – Мангас, Грегерсен (Зеркане, 72), Мешер, Кватенг, Пембеле – Адли (Медьюб, 89), Отавио (Барбоса, 72), Онана – Дилросун (Уден, 64), Хван Ый Джо (Мара, 89)
Предупреждения: Амума (16) – Онана (32), Мангас (56), Дилросун (64), Костиль (74)
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