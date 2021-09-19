Лига 1. 6-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" – "Лион" 21:45

Трансляция – Megogo

ПСЖ

Шестой тур Лиги 1 уже в самом разгаре, а мы до сих пор не имеем ни малейшего представления о том, какова сила этого ПСЖ. После провального прошлого сезона руководство клуба психануло, и стало без разбора брать всех звёзд подряд. Из вразумительных подписаний стоит отметить Хакими и Вейналдуми – для топ-клуба у ПСЖ были непозволительно слабые фланги обороны, и Ашраф сразу стал ключевой фигурой на правом крыле. Экс-подопечный Клоппа же идеально вписывался в тактический ребус Почеттино – в своё время его "шпоры" прессинговали не хуже "Ливерпуля".

А вот как интегрировать в команду Месси, Рамоса, зачем при живом Кейлоре Навасе Доннарумма – на все эти вопросы аргентинцу будет сложно ответить, не лишившись игрового баланса. Месси, Неймар и компания мало того, что поздно вышли из отпуска, так ещё и застряли в сборных по ходу месяца. В итоге Лео и Неймар впервые появились на поле все вместе лишь в прошлую среду, и ПСЖ был остановлен "Брюгге" (1:1) Эдуарда Соболя в Лиге Чемпионов. В дебютном появлении всех атакующих бриллиантов ПСЖ выглядел откровенно убого.

Хотя до этого Париж худо бедно, но выиграл 5 стартовых встреч Лиги 1, последовательно переиграв "Труа" (1:2), "Страсбур" (4:2), "Брест" (2:4), "Реймс" (0:2), "Клермон" (4:0). На деле лидерами коллектива в первые недели сезона стали Андер Эррера (4+2 в 6 матчах) и Килиан Мбаппе (4+3 в 6 матчах). Последний, к слову, против "Лиона" вряд ли появится. Ему, как и Верратти, мешают проблемы со здоровьем.

Лион

"Лион" откровенно потерял в красках после ухода Мемфиса Депая. Креативные Пакета при поддержке Ауара продолжают тащить команду, сыграв немалую роль в классном возвращении Дембеле в команду (4 гола в Лиге 1). Мусса отлично завершает моменты, хотя Депай позволял совсем иначе раскрываться молодому дуэту плеймейкеров. Команда с большим трудом справлялась в первые недели Петера Боса в клубе (разгромное поражение от "Анже, ничьи со скромными "Брестом" и "Клермоном").

Но в последнее время коллектив постепенно улучшает игру и результаты. До международного перерыва удалось обыграть "Нант" (0:1), а после него и "Страсбур" (3:1) с "Рейнджерс" (0:2) в ЛЕ. Новые имена вроде Джерома Боатенга и Шакири ещё не дают ожидаемого выхлопа, как и взятый в аренду Эмерсон из "Челси". Хотя все кроме немца ожидаются в старте на "Парк де Пренс". А вот Дюбуа всё ещё травмирован. Его заменит талантливый юнец Гюсто.

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Статистика и факты

ПСЖ выиграл 7 последних матчей Лиги 1 дома

"Лион" не проигрывал на выезде в Лиге 1 в 18 из 19 последних встреч

В 10 из 12 последних встреч "Лиона" тотал голов был выше 2.5



ПСЖ забивал 4 и больше голов в 3 последних играх на "Парк де Пренс" в лиге

Личные встречи

У соперников было 88 матчей в истории. У ПСЖ 36 побед, у "Лиона" – на 10 меньше. Ещё 26 игр завершились вничью. Общая разница мячей – 137:105. 14 последних поединков завершались победой одной из команд. В прошлом году в аналогичной встрече "Лион" минимально выиграл (0:1).

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Эррера, Гуйе – Неймар, Месси, Ди Мария – Икарди

Лион: Лопеш – Эмерсон, Денайер, Силва, Гюсто – Какре, Гимараеш – Ауар, Пакета, Шакири – Экамби

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ – Лион от UA-Футбол

"Лион" выглядел не слишком убедительно в первые недели, так что даже такой ПСЖ должен легко с ними справляться. Из 7 встреч на старте ПСЖ не пропускал лишь в двух матчах, так что ставим на обе забьют.