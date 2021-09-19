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ПСЖ опроверг информацию о 30 млн евро зарплаты Месси

Франция
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Названные цифры далеки от реальности

ПСЖ опроверг информацию о 30 млн евро зарплаты Месси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Недавно L'Equipe опубликовал информацию, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заработает 30 миллионов евро за первый год контракта с клубом, а в последующие сезоны – по 40 млн. Спортивный директор парижан Леонардо опроверг эту информацию в интервью тому же L'Equipe:

"Эти данные очень далеки от реальности в плане как сроков, так и цифр. В контракте есть положение о конфиденциальности, но я могу сказать, что названная сумма - это неправда", - сказал Леонардо.

Напомним, что Месси заключил двухлетний контракт с "ПСЖ" с возможностью продлить соглашение еще на один сезон. За полтора месяца в клубе он провел всего два матча, лишь однажды появившись со старта.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L'equipe

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