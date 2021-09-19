Франция
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Лига 1. Нант сенсационно разгромил Анже, Монпелье в меньшинстве отыгрался в Труа
Матчи середняков чемпионата Франции
Фото: Icon Sport
Лига 1, шестой тур
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Нант 1:4
Голы: Траоре (10) – Жиротто (3), Блас (6, пен, 79), Коло Муани (23)
Труа, Стад де л’Об
Труа – Монпелье 1:1
Голы: Тузгар (37) – Саванье (87)
Удаление в составе Монпелье: Тулер (79)
Клермон-Ферран, Габриэль Монпье
Клермон – Брест 1:1
Голы: Рашани (65) – Шардонне (52)
Удаление в составе Клермона: Гастьен (50)
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Лорьян 0:0
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