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Лига 1. Нант сенсационно разгромил Анже, Монпелье в меньшинстве отыгрался в Труа

Франция
(1 голосов)

Матчи середняков чемпионата Франции

Лига 1. Нант сенсационно разгромил Анже, Монпелье в меньшинстве отыгрался в Труа

Фото: Icon Sport

Новина українською

Лига 1, шестой тур

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Нант 1:4

Голы: Траоре (10) – Жиротто (3), Блас (6, пен, 79), Коло Муани (23)

Труа, Стад де л’Об

Труа – Монпелье 1:1

Голы: Тузгар (37) – Саванье (87)

Удаление в составе Монпелье: Тулер (79)

Клермон-Ферран, Габриэль Монпье

Клермон – Брест 1:1

Голы: Рашани (65) – Шардонне (52)

Удаление в составе Клермона: Гастьен (50)

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Лорьян 0:0

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