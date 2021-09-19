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Лига 1. Марсель – Ренн 2:0. Южане продолжают преследование ПСЖ

Франция
(1 голосов)

А Дьенг продолжает забивать

Лига 1. Марсель – Ренн 2:0. Южане продолжают преследование ПСЖ

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

Лига 1, шестой тур

Марсель, "Велодром"

"Марсель" – "Ренн" 2:0

Голы: Дьенг (48), Арит (71)

"Марсель": Лопес – Перес, Балерди, Салиба – Гендузи (Сантос, 78), Гуйе, Лирола (Камара, 77) – де ла Фуэнте (Арит, 59), Пайет, Ундер (Ронжье, 76) – Дьенг (Лима, 77)

"Ренн": Гомис – Мелинг, Агерд, Баде, Траоре (Ассиньон, 78) – Тэ, Сантамария, Угочукву (Аблин, 78), Бурижо – Гирасси (Сулемана, 60), Лаборд

Предупреждения: Баде (44), Сантамария (64)

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В статье: Ренн Марсель
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