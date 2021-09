Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО

В шестом туре французской Лиги 1 ПСЖ принимал "Лион" - это был первый матч для Лионеля Месси на "Парк де Пренс".

Аргентинец имел несколько возможностей, чтобы открыть счет своим голам. В первом тайме он не реализовал выход один на один с голкипером после паса пяткой Неймара, а затем пробил со штрафного в крестовину.

Наконец, на 76-й минуте Почеттино решил снять Лионеля с игры, заменив его на Хакими. Такое решение аргентинского тренера не очень понравилось звездному новичку. На предложение тренера пожать руку Месси отказался.

Добавим, что матч завершился победой ПСЖ со счетом 2:1 - на 90+2-й минуте решающий гол забил другой аргентинец Мауро Икарди.

Messi is not happy with the substitution pic.twitter.com/Ad3vdFFjwx