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Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО

Франция
(1 голосов)

Не очень приятный вечер для Лео

Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В шестом туре французской Лиги 1 ПСЖ принимал "Лион" - это был первый матч для Лионеля Месси на "Парк де Пренс".

Аргентинец имел несколько возможностей, чтобы открыть счет своим голам. В первом тайме он не реализовал выход один на один с голкипером после паса пяткой Неймара, а затем пробил со штрафного в крестовину.

Наконец, на 76-й минуте Почеттино решил снять Лионеля с игры, заменив его на Хакими. Такое решение аргентинского тренера не очень понравилось звездному новичку. На предложение тренера пожать руку Месси отказался.

Добавим, что матч завершился победой ПСЖ со счетом 2:1 - на 90+2-й минуте решающий гол забил другой аргентинец Мауро Икарди.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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5ata4ok (Харьков)
20.09.2021 в 07:37
некрасивый жест...
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Болельщик39 (Харьков)
20.09.2021 в 07:37
"Что это за мужичок? - подумал Месси, - Лицо вроде бы знакомое".
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