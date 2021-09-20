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Месси отказался пожать руку тренеру ПСЖ после замены - ВИДЕО
Не очень приятный вечер для Лео
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре французской Лиги 1 ПСЖ принимал "Лион" - это был первый матч для Лионеля Месси на "Парк де Пренс".
Аргентинец имел несколько возможностей, чтобы открыть счет своим голам. В первом тайме он не реализовал выход один на один с голкипером после паса пяткой Неймара, а затем пробил со штрафного в крестовину.
Наконец, на 76-й минуте Почеттино решил снять Лионеля с игры, заменив его на Хакими. Такое решение аргентинского тренера не очень понравилось звездному новичку. На предложение тренера пожать руку Месси отказался.
Добавим, что матч завершился победой ПСЖ со счетом 2:1 - на 90+2-й минуте решающий гол забил другой аргентинец Мауро Икарди.
Messi is not happy with the substitution pic.twitter.com/Ad3vdFFjwx— (@CheWisam) September 19, 2021
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