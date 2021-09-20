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Месси был близок к успеху, но герой не он. ПСЖ - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча

Франция
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча ПСЖ - Лион, чемпионат Франции, 19 сентября 2021

Месси был близок к успеху, но герой не он. ПСЖ - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча шестого тура французской Лиги 1 между Пари Сен-Жермен и Лионом. В основе ПСЖ вышел Лионель Месси, который в первом тайме мог дважды поразить ворота, но надежно сыграл кипер Лиона и крестовина его ворот. После перерыва ткачи открыли счет усилиями Пакеты, но Неймар сравнил с сомнительного пенальти, а уже на последних минутах Икарди замкнул подачу головой от Мбаппе. Месси покинул поле на 75-й минуте, а не пожав при этом руки Почеттино.

Французская Лига 1. 6-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" - "Лион" 2:1
Голы: Неймар (66, пен), Икарди (90 + 3) - Пакета (54)

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В статье: Лионель Месси Неймар Лион Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (4)
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grtyuop (fhgh)
20.09.2021 в 09:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.09.2021 в 08:43
Комбинация Месси-Неймар-Месси на 31й минуте красивая! Пас через пол поля и возврат пяткой, круто ) думаю сыграются, войдут в форму и что-то да покажут. Главное на Баварию не сразу попасть в ЛЧ
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.09.2021 в 08:18
Пробить штрафной Месси ещё может хорошо, а в остальном деградация.
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Соколов (Никополь)
20.09.2021 в 08:12
Почетино физрук, такой же как и Сульшер....толку не будет
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