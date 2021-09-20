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Месси был близок к успеху, но герой не он. ПСЖ - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча ПСЖ - Лион, чемпионат Франции, 19 сентября 2021
фото - twitter.com/PSG_inside
Вашему вниманию видео обзор матча шестого тура французской Лиги 1 между Пари Сен-Жермен и Лионом. В основе ПСЖ вышел Лионель Месси, который в первом тайме мог дважды поразить ворота, но надежно сыграл кипер Лиона и крестовина его ворот. После перерыва ткачи открыли счет усилиями Пакеты, но Неймар сравнил с сомнительного пенальти, а уже на последних минутах Икарди замкнул подачу головой от Мбаппе. Месси покинул поле на 75-й минуте, а не пожав при этом руки Почеттино.
Французская Лига 1. 6-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
"Пари Сен-Жермен" - "Лион" 2:1
Голы: Неймар (66, пен), Икарди (90 + 3) - Пакета (54)
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