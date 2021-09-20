Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это может нравиться, а может не нравиться. Решения принимает тренер". Почеттино – о замене Месси
Лео, вот, не понравилось
Трансляция Z-Select
Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино объяснил замену аргентинского нападающего Лионеля Месси во втором тайме поединка Лиги 1 против "Лиона" (2:1).
"У нас много очень хороших игроков, это ни для кого не секрет, у нас заявка из 35 футболистов. Мы должны определять состав до выхода на поле, а затем, уже в матче, думая о том, что будет лучше всего для команды и для каждого игрока. Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой – он принимает решения".
"Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет. Не забывайте, что мы играем в интенсивном графике каждые 3 дня".
Популярное сейчас
- Ярмоленко едва не огорчил Роналду. Вест Хэм - МЮ 1:2. Видео голов и обзор матча
- Разгром от Зари, ничья Юве и Милан, тяжелые победы Реала и ПСЖ. Главные новости за 19 сентября
- Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий
- Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в два с половиной раза меньше, чем Месси и Неймар
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО