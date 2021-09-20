"Это может нравиться, а может не нравиться. Решения принимает тренер". Почеттино – о замене Месси

Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино объяснил замену аргентинского нападающего Лионеля Месси во втором тайме поединка Лиги 1 против "Лиона" (2:1).

"У нас много очень хороших игроков, это ни для кого не секрет, у нас заявка из 35 футболистов. Мы должны определять состав до выхода на поле, а затем, уже в матче, думая о том, что будет лучше всего для команды и для каждого игрока. Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой – он принимает решения".