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"Это может нравиться, а может не нравиться. Решения принимает тренер". Почеттино – о замене Месси

Франция
(1 голосов)

Лео, вот, не понравилось

"Это может нравиться, а может не нравиться. Решения принимает тренер". Почеттино – о замене Месси

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Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино объяснил замену аргентинского нападающего Лионеля Месси во втором тайме поединка Лиги 1 против "Лиона" (2:1).

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"У нас много очень хороших игроков, это ни для кого не секрет, у нас заявка из 35 футболистов. Мы должны определять состав до выхода на поле, а затем, уже в матче, думая о том, что будет лучше всего для команды и для каждого игрока. Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой – он принимает решения".

"Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил Месси, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет. Не забывайте, что мы играем в интенсивном графике каждые 3 дня".

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.09.2021 в 09:57
Я раніше думав, що Мессі треба задіювати тільки в ЛЧ, а в Лізі фермерів ЖКХ і без нього справиться. А тепер, судячи по результату із суперБрюгге і по грі із Ліоном Мессі треба задіювати тільки для розпродажу футболок і все)))
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